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Okan Baysan, başarıya koştu

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Okan Baysan, başarıya koştu
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Hasan İLKER

London Hackney 2018 Yarı Maratonu, UK Virgin Sport 2018 etkinlikleri dahilinde, maratonun resmi spor giyim sponsoru Asics’in destegiyle, dün, gerçekleştirildi.

Hava sıcaklığının 23 dereceyi bulduğu güneşli ve açık bir günde, mükemmel bir organizasyonla gerçekleştirilen geleneksel Londra Hackney Yarı Maratonu'na bu yıl 20,000’in üzerinde koşucu katıldı. Londra'da yaşayan temsilcimiz Okan Baysan da maratonda KKTC bayrağıyla koşarken, bugüne kadar elde ettiği en iyi dereceyi (1:43) elde etti. Okan Baysan maraton sonrasında, atletleri, 17 Haziran'da Londra’da yapılacak Turkish Cypriot Festivali’ne katılmaya davet etti.

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