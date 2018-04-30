Nisan Şakası nefes kesti

Nisan Şakası triatlonunda 1.9 kilometre yüzen, 90 kilometre bisiklet süren ve 21.1 kilometre koşan sporcular arasında birinciliği Rus triatletIvan Vasilevelde etti. 2012 Londra Olimpiyatları’nda yarışan ve Avrupa Triatlon Şampiyonluğu bulunan Ivan’ın ardından ikincilik İngiliz sporcu SionStansfiled ve üçüncü de Türk sporcu Özgür Axaman’ın oldu

Yüzme-bisiklet ve koşu parkurlarının ardı ardına geçilerek yapıldığı spor olan triatlonbranşının en zorlu ikinci mesafe yarışı Orta Mesafe Triatlonu Pazar günü Ares Spor Kulübü organizesi ile Kaplıca bölgesinde yapıldı.

Spor Dairesi’nin izni ile son 3 yıldır Ares Spor Kulübü tarafından organize edilen ülkemizdeki en büyük triatlon organizasyonu olan ve “Nisan Şakası” adı ile gerçekleşen orta mesafe triatlonununda sporcular 1.9 kilometre yüzüyor, 90 kilometre bisiklet sürüyor ve son olarak da 21.1 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalışıyor.

Güven Sigorta, Atakom Limited, Aytan Market, Bino Limited, Tuborg, Nestle Su, KOOP-Süt, KOOP Bank, Kaplıca Otel firmalarının sponsorluğunda gerçekleşen half Ironman mesafesindeki Nisan Şakası Triatlon yarışı bu yıl rekor sayıda katılım ile gerçekleşti.

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk triatletler yanında Rus, İngiliz, Fransız, Mısır, İskoç, Türkiye ve Latvia’dan sporcuların katıldığı yarışta erkekler ve kadınlar genel klasmanında ilk 3’te 6 ayrı ülkeden sporcu yer aldı.

Nisan Şakası Triatlonu genel klasman ve erkekler birinciliğini 2012 Londra Olimpiyatları’nda koşan, Avrupa Şampiyonluğu elde eden Rus sporcu IvanVasilev elde ederken, ikinciliği İngiliz Sion Stansfiled ve üçüncülüğü Türk sporcu Özgür Axaman elde etti.

Kadınlar birinciliğini ise Fransız Isabella B. Moulin, ikinciliği İskoç LouiseParr üçüncülüğü de Mısırlı Khadiga Amin kazandı. Ulusal kategoride ise yarışmada ilk 3 Kemal Elektrikçi-Cem Dağdelen-Hüseyin Arhan şeklinde sıralandı.

Toplam 11 bin TL para ödülü dağıtılan organizasyonda yarış sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Yarış sonuçları şöyle:

Genel Klasman Erkekler

1.Ivan VASILYEV 04:16:55

2.Sion STANSFIELD 04:25:55

3.Ozgur AXAMAN 05:03:33

Genel Klasman Kadınlar

1.Isabelle BOYER MOULIN 05:12:52

2.Louise PARR 05:27:11

3.Khadiga AMIN 05:53:01

Erkekler 20-29

1.Kemal ELEKTRIKÇI 05:08:08

2.Bret BASSETT 05:18:20

3.Mert SALUR 05:27:36

Erkekler 30-34

1.Barış ILHAN 05:16:14

2.Emre ÖZBILGE 05:38:15

3.Anday GREY 05:43:43

Erkekler 35-39

1.Hüseyin ARHAN 05:29:14

2.Rhodri REES 06:18:30

3.A.Cem GÜLER 06:29:37

Erkekler 40-44

1.Selçuk BERTAN 05:16:07

2.Orestes SAVVA 05:56:45

3.Mark MİNASYAN 05:59:08

Erkekler 45-49

1.Cem DAĞDELEN 05:13:40

2.Ates BERNA 05:18:45

3.Kerim CAKMAK 05:40:57

Erkekler 50+

1.Andrew BRANT 06:40:36

2.Fatih TOSUN 06:41:15

Kadınlar 20-39

1.Yelena PETROVA 06:04:00

2.Susan PUGH 06:06:27

3.Dilge KOCAK 06:29:38

Kadınlar 40+

1.Jennifer JONES 06:24:17

2.Deborah BRANT 06:44:51

3.Fezile ISIK 06:53:06

Takım yarışı sonucu

1.Susan Evans-John Morris-StephenPlumridge (05:15:07)

2.Necati Oktay-Arif Aytan-Mehmet Yılmaz (05:16:46)

3.Murat Güney-Murat Güney-Pınar Çalışkan (05:22:06)