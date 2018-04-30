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Nisan Şakası nefes kesti

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Nisan Şakası triatlonunda 1.9 kilometre yüzen, 90 kilometre bisiklet süren ve 21.1 kilometre koşan sporcular arasında birinciliği Rus triatletIvan Vasilevelde etti. 2012 Londra Olimpiyatları’nda yarışan ve Avrupa Triatlon Şampiyonluğu bulunan Ivan’ın ardından ikincilik İngiliz sporcu SionStansfiled ve üçüncü de Türk sporcu Özgür Axaman’ın oldu

Nisan Şakası nefes kesti
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Yüzme-bisiklet ve koşu parkurlarının ardı ardına geçilerek yapıldığı spor olan triatlonbranşının en zorlu ikinci mesafe yarışı Orta Mesafe Triatlonu Pazar günü Ares Spor Kulübü organizesi ile Kaplıca bölgesinde yapıldı.

Spor Dairesi’nin izni ile son 3 yıldır Ares Spor Kulübü tarafından organize edilen ülkemizdeki en büyük triatlon organizasyonu olan ve “Nisan Şakası” adı ile gerçekleşen orta mesafe triatlonununda sporcular 1.9 kilometre yüzüyor, 90 kilometre bisiklet sürüyor ve son olarak da 21.1 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalışıyor.

Güven Sigorta, Atakom Limited, Aytan Market, Bino Limited, Tuborg, Nestle Su, KOOP-Süt, KOOP Bank, Kaplıca Otel firmalarının sponsorluğunda gerçekleşen half Ironman mesafesindeki Nisan Şakası Triatlon yarışı bu yıl rekor sayıda katılım ile gerçekleşti.

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk triatletler yanında Rus, İngiliz, Fransız, Mısır, İskoç, Türkiye ve Latvia’dan sporcuların katıldığı yarışta erkekler ve kadınlar genel klasmanında ilk 3’te 6 ayrı ülkeden sporcu yer aldı.

Nisan Şakası Triatlonu genel klasman ve erkekler birinciliğini 2012 Londra Olimpiyatları’nda koşan, Avrupa Şampiyonluğu elde eden Rus sporcu IvanVasilev elde ederken, ikinciliği İngiliz Sion Stansfiled ve üçüncülüğü Türk sporcu Özgür Axaman elde etti.

Kadınlar birinciliğini ise Fransız Isabella B. Moulin, ikinciliği İskoç LouiseParr üçüncülüğü de Mısırlı Khadiga Amin kazandı. Ulusal kategoride ise yarışmada ilk 3 Kemal Elektrikçi-Cem Dağdelen-Hüseyin Arhan şeklinde sıralandı.

Toplam 11 bin TL para ödülü dağıtılan organizasyonda yarış sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Yarış sonuçları şöyle:

Genel Klasman Erkekler

1.Ivan VASILYEV       04:16:55

2.Sion STANSFIELD   04:25:55

3.Ozgur AXAMAN       05:03:33

Genel Klasman Kadınlar

1.Isabelle BOYER MOULIN 05:12:52

2.Louise PARR             05:27:11

3.Khadiga AMIN          05:53:01

Erkekler 20-29

1.Kemal ELEKTRIKÇI          05:08:08

2.Bret BASSETT          05:18:20

3.Mert SALUR             05:27:36

Erkekler 30-34
1.Barış ILHAN             05:16:14

2.Emre ÖZBILGE         05:38:15

3.Anday GREY            05:43:43

Erkekler 35-39
1.Hüseyin ARHAN       05:29:14

2.Rhodri REES             06:18:30

3.A.Cem GÜLER          06:29:37

Erkekler 40-44
1.Selçuk BERTAN        05:16:07

2.Orestes SAVVA        05:56:45

3.Mark MİNASYAN    05:59:08

Erkekler 45-49
1.Cem DAĞDELEN     05:13:40

2.Ates BERNA             05:18:45

3.Kerim CAKMAK       05:40:57

Erkekler 50+
1.Andrew BRANT        06:40:36

2.Fatih TOSUN            06:41:15

Kadınlar 20-39
1.Yelena PETROVA     06:04:00

2.Susan PUGH             06:06:27

3.Dilge KOCAK            06:29:38

Kadınlar 40+
1.Jennifer JONES         06:24:17

2.Deborah BRANT       06:44:51

3.Fezile ISIK                 06:53:06

Takım yarışı sonucu

1.Susan Evans-John Morris-StephenPlumridge (05:15:07)

2.Necati Oktay-Arif Aytan-Mehmet Yılmaz (05:16:46)

3.Murat Güney-Murat Güney-Pınar Çalışkan (05:22:06)

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