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Nisan Şakası Kaplıca’da yapılıyor

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Ares Spor Kulübü’nün düzenlediği “Nisan Şakası” triathlon birçok ülkeden sporcuların katılımı ile gerçekleştirilecek

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Nisan Şakası Kaplıca’da yapılıyor
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Yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarının ardı ardına geçildiği triathlon sporunun en zorlu ikinci mesafe yarışı olan orta mesafe triathlon yarışı bu Pazar ülkemizde Kaplıca’da gerçekleşecek.

Ares Spor Kulübü’nün düzenlediği “Nisan Şakası” triathlon yarışı 20-21 Nisan tarihlerinde Kaplıca Otel bölgesinde yer alacak. Türkiye başta olmak üzere birçok farklı ülkeden sporcuların geleceği yarış bu yıl rekor katılım ile gerçekleşecek.

70’e yakın sporcunun yarışacağı “Nisan Şakası Orta Mesafe Triatlon” yarışında sporcular 1.9 kilometre yüzecek, 90 kilometre bisiklet sürecek ve 21.1 kilometre koşarak en fazla 7,5 saatte finişe ulaşmaya çalışacak.

20 Nisan Cumartesi günü ön kayıtlar ve yarış teknik toplantısının yapılacağı yarışta akşam ise sporculara “Pasta Party” düzenlenecek. 21 Nisan Pazar sabah saat 08.00’da start alacak yarışta ödül töreni saat 15.30’da gerçekleşecek. 

Spor Dairesi Müdürlüğü, KKTC Cumhurbaşkanlığı katkıları ile gerçekleşecek yarışın sponsorları Atakom Limited, Bino Limited, Aytan Market, Güven Sigorta, Efes Pilsen, Kaplıca Otel Restorant, Oshee Sporcu içeceği, Squeezy Sporcu Beslenme ürünleri olacak.

Toplam 12 bin Türk Lirası nakit para ödülü yanında, kupa ve madalyaların verileceği yarış için Ares Spor Kulübü Başkanı Ahmet Özsoy tüm spor severleri Kaplıca Otel’e davet etti.

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