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Nisan şakası, fırtınası esti

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Ares Kulübü’nün düzenlediği “Nisan Şakası” fırtınalı havada gerçekleştirilirken, Dünyaca ünlü Rus triatloncu Nikalai Yareshenko da yarışa katıldı. Ares triatloncularının da katıldığı yarışmada genel klasman şampiyonu Nikalai oldu. Kadınlar genel klasmanda ise Laura Fidler şampiyonluk elde etti

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Nisan şakası, fırtınası esti
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Ares Spor Kulübünün düzenlediği “Nisan Şakası” triathlon yarışı 20-21 Nisan tarihlerinde Kaplıca Otel bölgesinde yer aldı. Türkiye başta olmak üzere birçok farklı ülkeden sporcuların katılım gösterdiği yarışma büyük ilgi gördü.

Şiddetli rüzgarlı bir havanın olmasından dolayı yüzme parkurunun iptal edildiği yarışmada dünyaca ünlü yıldızlar da yer aldı. 60 sporcunun yarıştığı “Nisan Şakası Orta Mesafe Triatlon” yarışında sporcular kötü hava koşullarından dolayı yüzme yerine 5 km koşu, 90 kilometre bisiklet ve 21.1 kilometre koştular.

Dünyaca ünlü  Rus triatloncu Nikalai Yareshenko’nun da katıldığı “Nisan şakası” büyük ilgi gördü. Ares triatloncularının da katıldığı yarışmada genel klasman şampiyonu Nikalai oldu. Kadınlar genel klasmanda ise Laura Fidler şampiyonluk elde etti.

Spor Dairesi Müdürlüğü, KKTC Cumhurbaşkanlığı katkıları ile gerçekleşen yarışta toplam 12 bin Türk Lirası nakit para ödülü yanında, kupa ve madalyalar verildi. Yarışmayı Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu ve Spor Dairesi Dış İlişkiler Sorumlusu Sertaç Bozatlı da takip etti. Yarışlar sonrasında düzenlenen törende Ares Spor Kulübü Başkanı Ahmet Özsoy bir konuşma yaparak katılan, katkı koyan herkese teşekkür etti.

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