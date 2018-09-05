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Maratonun geliri ile servis aracı alınacak

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Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda yapılacak olan Lefkoşa Maratonu’ndan elde edilecek olan gelir, Paylaşım Mutfağı’na servis aracı alımı için kullanılacak

Maratonun geliri ile servis aracı alınacak
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Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Spor Kulübü tarafından bu yıl 8. kez düzenlenecek Lefkoşa Maratonu için LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve LTB Spor Kulübü yöneticilerinin huzurunda açılan ihalede ana sponsorluğu yine Kuzey Kıbrıs Turkcell kazandı.

Son dört yıldır ihtiyaçlı kesimlere yardımcı olmak ve toplumsal bir fayda sağlanması amacıyla sırasıyla Hayvan Barınağı ve Engelsiz Ulaşım Aracı alımı, Kemal Saraçoğlu Kanserle Savaş ve Lösemili Çocuklar Vakfı ve geçtiğimiz yıl da SOS Çocukköyü yararına koşulan yılın sportif anlamında en önemli sosyal sorumluluk projesi olan maratonun geliri bu yıl LTB tarafından 170’den fazla ihtiyaçlı bireye günde bir öğün yemek sağlayan Paylaşım Mutfağı’na yemek dağıtımında kullanılacak servis aracı alımı için kullanılacak.

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