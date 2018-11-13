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Maratonda dereceye girenler ödüllerini aldı

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Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’nun ödül töreni gerçekleştirildi

Maratonda dereceye girenler ödüllerini aldı
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) organizasyonuyla pazar günü gerçekleştirilen Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’nun ödül töreni dün akşam Bandabuliya Sahnesi’nde gerçekleştirildi.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, maratonda 10 kilometre ve 21 kilometre yarışlarında dereceye giren koşuculara kupaları verildi.
Törende ayrıca maratona sponsor olan ve katkı koyan kişi ve kurumlara teşekkür belgeleri ve plaketleri verildi.
Maratona destek için Türkiye’den gelen genç neslin başarılı ses sanatçısı Cem Belevi’nin bir şarkı ile renklendirdiği gecede LTB Orkestrası müzik dinletisi sundu.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı ödül töreninde yaptığı konuşmada, maratona katkı koyan tüm kişileri ve kurumları tek tek anons ederek onore ederken, Paylaşım Mutfağı için düzenlenen maratonun birçok yönden dayanışmayı sağladığının altını çizdi.
LTB’nin kendi personeli ile organize ettiği maratonun tam bir profesyonel anlayış ile aylarca emek harcanarak düzenlendiğine işaret eden Harmancı, önümüzdeki yıl maratonun uluslararası bir yapıya kavuşturmak için hazırlıklara şimdiden başladıklarını ifade etti.
Harmancı’nın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Maratonun ana sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell ve destek veren KKTC Atletizm Federasyonu yetkililerine plaketleri Harmancı tarafından verildi. 
Maratonda dereceye giren ve kupa alan sporcular şu şekilde:
10 KM KADINLAR
Genel Klasman: 1.Tuğba Güneş, 2.Mine Devrim, 3.Melda Ünal
18-29 yaş: 1.Mine Devrim, 2.Ayça Küçükakça,3.Şirin Bolkan 
30-39 yaş: 1.Tuğba Güneş, 2.Melda Ünal, 3.Suna Evran Elmas
40-49 yaş: 1.Habibe Muhtaroğlu, 2.Sevil Bulanık, 3.Nagehan Baysal Utkan 
50 yaş üzeri: 1.Kadriye Depreli, 2.Fiona M. Addıngton, 3.Michelle Martin 
10 KM ERKEKLER
Genel Klasman: 1. Eser Kurt, 2.Mesut Akpınar, 3. Ersoy Çetinkaya
18-29 yaş: 1.Mesut Akpınar 2.Dagnu H.Tessema 3. Ahmet A. Yıldız 
30-39 yaş: 1. Eser Kurt, 2.Murat Ateş, 3. Selim Gürdü 
40-49 yaş: 1.Ersoy Çetinkaya 2.Tümer Debreli 3. Okan Baysan 
50 yaş üzeri: 1.Hüseyin Halitoğlu, 2.Aziz Limasollu 3.İbrahim Azkal 
21 KM KADINLAR 
Genel Klasman: 1.Liana Ginela, 2.Sabire Atikoğlu 3.Katalin Major 
18-29 Yaş: 1.Liana Ginela, 2.Sabire Atikoğlu, 3.Nadya Zuyeva Saçlı 
30-39 Yaş: 1.Katalın Major, 2.Sevim Yıldız, 3.Emel Bilgin 
40-49 Yaş: 1.Nuran Öze, 2.Yonca Özdemir 
50 Yaş Üstü: 1.Şerife Derya Deniz, 2.Güler Şahin 
21 KM ERKEKLER 
Genel Klasman: 1. Cemal İneci, 2.Tamer Isırgan 3. Tuncay İbrahimzade 
18-29 yaş: 1.Tuncay İbrahimzade, 2.Mertcan Bağuç, 3. Alisher Nurushev 
30-39 yaş: 1.Hüseyin Öngün, 2. Özgü Özyiğit, 3. Mehmet Öngün 
40-49 yaş: 1. Cemal İneci, 2.Tamer Isırgan, 3. Murat Mehrübeoğlu 
50 yaş üzeri: 1. Muzaffer Ceyhan, 2. Aysın Öztoprak, 3. Bekir Moda 

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