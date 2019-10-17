Maratona KTFAD da destek verdi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenleyeceği 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu için sivil toplum kuruluşlarının destekleri sürüyor.

Spor alanında örgütlü Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği yönetimi de gerçekleştirilecek maraton için kayıtlarını yaptırdı ve tüm antrenörlere de katılım çağrısı yaptı.KTFAD Başkanı Süleyman Göktaş yanında dernek yönetiminden Turgay Kara, HişamTarazi, Ahmet Zaifoğlu ve Göksel Ocal’ın yer aldığı yönetim, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya organizasyon ve elde edilecek gelirle birlikte çocuklar için yapılacak kreş nedeni ile teşekkür etti.