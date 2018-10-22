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Maraton kayıtları başlıyor

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Maraton kayıtları başlıyor
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“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor, Paylaşım Artıyor” maratonu için kayıtlar 26 Ekim Cuma günü saat 09.00’dan itibaren LTB binası önünde başlıyor.

Elde edilecek tüm gelirin ihtiyaçlı bireylere her gün bir öğün yemek sağlayan Paylaşım Mutfağı’nın yemek dağıtım aracı alımı için harcanacak maraton, bu yıl Turkcell ana sponsorluğu ve “Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı”, Sharaf Electronics, Nethouse, Atakom (Saka Su), Nicosia Finans, Şener Trading (Oshee Vitaminli Suları) yan sponsorluğu ile Kıbrıs Genç TV televizyon sponsorluğu, Radyo Juke radyo sponsorluğu ve Under Armour giyim sponsorluğunda düzenleniyor.

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