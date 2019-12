Uzun mesafe yarışlarının başarılı ismi Osman Atakan, Güney Kıbrıs'ta katıldığı bir yarışta daha başarılı oldu.

Dromea Racing Running Club tarafından organize edilen yarış, "Bank Of Cyprus Run with Us" ismiyle gerçekleştirilirken, Osman Atakan zorlu rakipler arasında 5km'de yarıştı.

Osman Atakan, genel klasmanda 11.'liği elde ederken, 40-49 yaş kategorisinde 3. olarak kürsüye çıkmayı başardı.