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Korku tünelinden çıktık

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Korku tünelinden çıktık
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Ahmet ÖZSOY

Ironman İrlanda yarışını geride bıraktık. Arkadaşlarım Cem Dağdelen ve Hüseyin Arhan ın yarıştığı Ironman İrlanda yarışını tam anlamıyla korku tüneli gibi yaşadık.
Yarış sabahı şiddetli rüzgar, sarı alarm verilen yağmur ve soğuk birleşince ortaya anlamsız ve daha önce yaşamadığımız şartlar çıktı. Yüzme etabı iptal edilen yarış bisiklet ile başlatıldı.
3er 3er start alan 1900e yakın sporcu arasında start almayı beklerken tirtir titreyen sporcular 1900 metre yüksekliğe ulaşan bisiklet parkurunda 180 kilometre pedal çevirip sonra 42.2 kilometre koşu yarışına başladı.
Cem Dağdelen bunu başardı ve toplamda 13üncü Ironman madalyasını aldı. Hüseyin Arhan ise yarışı bırakan 400-500 sporcu arasına girdi. Soğuktan donan ve vücudu hipotermi yaşayan Hüseyin 150’nci kilometrede yarışı bıraktı. Ve ne olduysa burdan sonra oldu!Tam 3 saat Hüseyin’den haber alamadık.
Ambulansla sporcu yağarken sağlık çadırına, bir yandan beni içeri almayan görevlilerle boğuştum, derdimi anlatmaya çalıştım, bir yandan Hüseyin’i soran yakınlarından kaçmaya uğraş verdim. Ne cevap vereceğimi bilemeden..
Tek tesellim hakemlerin ambulans ile alınmadı, kaza yapan sporcular arasında yok, araba ile alınanlar arasında değil cevabı vermeleri idi. Geriye tek kalan soru ise “O zaman Hüseyin nerede?” sorusu idi.
Cem koşu parkurunda iken ona bakamıyorum, baktığım Hüseyin’i ise bulamıyorum. Tam 4 saat sonra Hüseyin’i buldum. Bisiklet parkurunda yarışı bırakan Hüseyin’i sıcak ev ortamına alan hakemler, diğer bırakan sporcularla birlikte Hüseyin’i de kontrol altında tutmuşlar. 
Bizim adam soğuktan donmuş meğer!
Hakemler de Hüseyin’in yarışı bıraktığını rapor etti ama kaza yapmayıp bir sorunu olmadığı için de ek bilgi vermemiş.

Biz ise aramaktan deli olduk. Binbir senaryo çizdik kafamızda. Hüseyin’i bulduktan sonra Cem’in son 5 kilometre koşusuna bakabildim ve finişini görebildim.
Gerçekten korku tüneli gibiydi. Hem sporcular için hem benim için. Normalde ayakları tutulur ya sporcuların, bizimkilerin elleri de tutuldu dümeni sıkıp kasılmaktan.
Sonuç olarak Cem’in finiş zaferini Hüseyin’i de sağlıklı bulmanın duygusal mutluluğunu yaşayarak korku tünelinden çıktık. Şimdi soru şu! What is next?

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