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“KKTC’nin değil; Anavatanımızın da büyük gururu”

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“KKTC’nin değil; Anavatanımızın da büyük gururu”
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Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ) Yüksek Lisans öğrencisi Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’a ziyarette bulundu.

Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, GAÜ sponsorluğunda başarıdan başarıya koşan, milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu ve annesi Aynur Hekimoğlu’nun kendisini ziyaret ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Yiğitcan’dan 2018 başarı hikayesinin basın arşivini teslim aldım. Sadece KKTC’nin değil; Anavatanımızın da büyük gururu oldu. Olimpiyatlardaki başarıları ile sınırlı kalmayan; Avrupa, Balkanlar ve Akdeniz atletizm müsabakalarında da altın ve gümüş madalyaları ile bizleri gururlandırmış milli atletimizdir. Sevgili Yiğitcan’a başarılar diliyorum. Üniversiten GAÜ; başarı hedef yolculuğunda hep yanında olacak” dedi. 

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