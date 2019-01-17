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Kıbrıslı Türk ve Rumlar sporcular barış mesajı verecek

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Kıbrıslı Türk ve Rumlar sporcular barış mesajı verecek
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Kıbrıslı Türk ve Rumlar sporcuların başkent Lefkoşa’da birlikte koşacağı koşu düzenleniyor. Lefkoşa Surlar bölgesi ve çevresini kapsayan 7 km'lik koşu Cumartesi günü. Etkinliğin amacı; hem Kıbrıs Türk hem de Rum tarafı yetkililerine barış mesajı vermek.
RUN TE Nicosia adlı inisiyatif tarafından düzenlenen koşu saat 11.00’de başlayacak.
Parkurun başlangıç noktası ara bölgedeki Dayanışma Evi (Home for Corporation) olacak.
RUN TE Nicosia’dan yapılan açıklamada, parkur şöyle belirtildi:
“Kıbrıslı Türk ve Rum sporcular, Aykasyano (Kafesli) ve Krisaliniotisa mahallelerinden geçerek Lokmacı Barikatı’na vardıktan sonra koşuya Mahkemeler önü, Cumhurbaşkanlığı, Girne Kapısı yönünde devam ederek, Dereboyu’na çıkacak ve Pronto çemberinden sola dönerek, Ledra Palace’ta koşu sona erecek.”
Barış mesajı verilecek olan etkinliğe katılacak olanlara günün anısına Run TE Nicosia logolu tişört dağıtılacak.

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