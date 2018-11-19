Keleş Antalya’da seminer verdi

Türkiye Atletizm Federasyonunun her yıl rutin olarak düzenlediği ve üst düzey antrenörlerin katıldığı; bir önceki yılın değerlendirilmesi ve bir sonraki yılın planlamasının yapıldığı Değerlendirme ve Planlama Toplantısı bu yıl Antalya'da gerçekleştirildi.

Sprint Koşular Koordinatörü Aydın Çetin ve Yardımcısı Ahmet Ali Baş'ın organizatörlüğünde gerçekleşen toplantılar geçen yılın Değerlendirilmesi, Gelecek Yılın Planlaması ile Sprint Özelinde Uygulanabilecek Testler, Sakatlıkların Önlenmesi, IAAF Katılım Standartları, 4x100m Analizleri ve Sprint Antrenmanının Yıllık Planlaması konularında bir dizi seminerler de verildi.

Kazanılan toplam 456 Uluslararası madalyanın 156sının Sprint Branşında kazanıldığına vurgu yapılırken; Akdeniz Oyunları, Avrupa Şampiyonası ve Kıtalararası Kupasında erkekler 4x100m'de alınan ikinciliklerin Yıla damga vurduğuna dikkat çekildi.

KELEŞ BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI

Ülkemizin başarılı Antrenörü Celal Keleş'in de geçmiş yıllarda olduğu gibi davet edildiği toplantıda ''Sprint Antrenmanının Yıllık Planlaması'' konusunda katılan antrenörlere bir seminer verdi. Sprintin genel ve özel yıllık planlaması hakkında bilgiler aktaran Keleş aynı zamanda Avrupa Şampiyonası süresince Berlin'de katılmış olduğu Coaches Club seminerlerindeki son uygulama bilgilerini de antrenörlerle paylaştı.