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İstanbul pistlerine, Tuğba ve Buse damgası

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Turkcell Türkiye Büyükler Salon Şampiyonası’nda yarışan atletlerimiz Tuğba Aydın ile Buse Savaşkan başarılı sonuçlar elde ettiler

İstanbul pistlerine, Tuğba ve Buse damgası
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İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda 03-04 Şubat tarihlerinde yapılan Turkcell Türkiye Büyükler Salon Şampiyonası’nda yarışan atletlerimiz başarılı sonuçlar elde ettiler.

Milli sporcumuz Tuğba Aydın, Büyük Kadınlar Üç adım branşında 13.06’lık derecesiyle  Türkiye 1.si (Türkiye Şampiyonu) oldu. Ayni zamanda sporcumuz Uzun Atlama branşında 5.91’lik derecesiyle Türkiye 2.si de oldu. Tuğba, 17 Şubat’ta İstanbul’da yapılacak olan Balkan Şampiyonası’na da katılmaya hak kazandı. Milli sporcumuz Tuğba Aydın’a ödülünü KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Hüseyin Eğitmen verdi.

Turkcell Türkiye Büyükler Salon Şampiyonası’nda yarışan diğer milli sporcumuz Buse Savaşkan, Büyük Kadınlar Yüksek Atlama branşında 1.70’lik derecesiyleTürkiye 4.sü oldu.

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