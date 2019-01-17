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İstanbul kafilesi belirlendi

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İstanbul’da gerçekleştirilecek Türkiye U14 ve U16 Salon Atletizm Yarışları’nda yarışacak olan Atletizm Federasyonu kafilesi belirlendi

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İstanbul kafilesi belirlendi
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Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 19-20 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan U16 ve 22-23 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan U14 Salon Atletizm Yarışları’nda yer alacak olan KKTC Atletizm Federasyonu kafilesi belirlendi.

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda yer alacak olan yarışlara katılacak kafilede idareci olarak Özgür Kıralp, antrenör olarak Berk Tuna ve Niyazi Serhaner yer alacak. Kafile bugün adadan ayrılacak. Kafilede şu isimler yer alıyor:

Sporcular

Taygun Artan Özcihan (60 metre ve 200 metre erkek)

Nevin Oklu (Gülle atma kız)

Gürsu Gülerler (60 metre engel ve uzun atlama erkek)

İdareci

Özgür Kıralp

Antrenörler

Berk Tuna, Niyazi Serhaner

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