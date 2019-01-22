Ironman, Aresliler’e yeni sertifika

Ironman All World Athlete (AWA) 2018 sonuçlarına göre Ares triatletleri Cem Dağdelen ve Hüseyin Arhan “Gümüş Ironman” unvanı aldı

Yüzme-bisiklet ve koşu branşlarının arda arda geçildiği triatlon sporunun en zorlu mesafe yarışı Ironman yarışlarında sporculara, bitirme derecelerine göre puanlar verilip, puanlamada üst sıralarda olanlara Gold-Silver-Bronz şeklinde sıralamalarla sertifikalar veriliyor.

Ironman All World Athlete (AWA) 2018 sonuçlarına göre Ares triatletleri Cem Dağdelen ve Hüseyin Arhan “Gümüş Ironman” unvanı aldı.

2018 sezonunda düzenlenen yarışları esas alınarak yapılan puanlamaya göre Arhan ve Dağdelen bir kez daha “AWA Silver” oldular. 2018 yılında 70.3 Ironman Dünya Şampiyonası’nda yarışarak bir ilke imza atan iki sporcu 2019 sezonunda Ironman yarışlarında silver kategoride start alacaklar. Ironman organizasyonlarında AWA ünvanlı sporcuların kayıt işlemleri, yarıştaki start yerleri yaş gruplarından dana önde ve daha özel bir konumda oluyor.

ARHAN; DÜNYA GENELİNDE 1066. OLDU

Geçtiğimiz sezonu üç Ironman 70.3 yarışı ile tamamlayan Hüseyin Arhan, Güney Afrika’daki Dünya Şampiyonası’nın yanı sıra Almanya Kraichgau ve 70.3 Türkiye’de finiş gördü.

Bu üç yarış sonunda 7296 puan toplayan Arhan yaş grubunda Dünya 1066’ncısı oldu.

DAĞDELEN İLK 900’DE

Sezonu Ironman Lanzarote ile açıp Güney Afrika ve Türkiye’de iki 70.3 yarışı ile tamamlayan Cem Dağdelen, 7818 puanla yılı tamamladı. AWA Gold’a oldukça yaklaşan Dağdelen klasmanda 904’üncü oldu.