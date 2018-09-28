İkinci doping testiyle aklandı

Doping yaptığı iddia edilen 3 Olimpiyat madalyalı atlet Will Claye, açılan ikinci numuneler sonunda aklandı

Doping yaptığı iddia edilen Birleşik Amerikalı atlet Will Claye'in yasaklı madde kullanmadığı tespit edildi.

Son iki olimpiyatta üç adım atlamada gümüş ve 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda uzun atlamada ise bronz madalya kazanan başarılı atletin idrar örneğinde doping maddesine rastlanmıştı.

Sporcu karara itiraz etti ve ikinci örnek açıldı. Anti-doping Ajansı, doping maddesi artığı olarak bulunan maddenin yenen kırmızı etin sindirimi sırasında çıkan bir yan ürün olduğunu tespit etti.

Ajans, benzer durumlara özellikle Meksika ve Çin'de yenen etlerde de rastlandığını ifade etti. Bu sonuçların ardından 27 yaşındaki olimpiyat madalyalı atlet Will Claye, hem aklandı hem de spor hayatına kesintisiz etme şansını yakalamış oldu.