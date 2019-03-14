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“IAAF Çocuk Atletizm” projesi YDÜ’de organize edilecek

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Dünyadaki en etkin çocuk projesi olan “IAAF Çocuk Atletizmi” projesi, Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor

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“IAAF Çocuk Atletizm” projesi YDÜ’de organize edilecek
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Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin (IAAF) 196 ülkede uygulattığı ve dünyadaki en etkin çocuk projesi olan “IAAF Çocuk Atletizmi” projesi,  Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştiriliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin işbirliğinde düzenlenecek olan “IAAF Çocuk Atletizm” seminer ve uygulama programı, 15-16 Mart tarihlerinde yapılacak. Seminerde, kursiyerlere teori ve uygulama dersleri verilecek.

Atletizme olan ilginin artırılmasının amaçlanan proje ile yetenekli çocukların tespit edilip spora devam etmelerini sağlayarak geleceğin şampiyonlarının belirlenmesi hedefleniyor.

Yetişmekte olan çocukların en iyi şekilde spor alt yapılarını tamamlayabilmeleri için beden eğitimi öğretmenleri ve Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan öğrencilerin gelişimlerini amaçlayan “IAAF Çocuk Atletizm” projesi, geniş kitlelere ulaşarak eğlenceli atletizm şeklinde uygulanıyor.

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