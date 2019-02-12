Herkes onu konuşuyor

Instagram'da görüntülerini paylaştı, görenler gözlerine inanamadı. 7 yaşında 100 metreyi 13 saniyenin biraz üzerinde koşan Rudolph Ingram, Usain Bolt'a rakip oldu!

Kemerlerinizi bağlayın! Kısa mesafede rekorları alt üst eden ve etmeye devam edecek olan Rudolph Ingram ile tanışın!

İnternet dünyasının en çok konuştuğu şeylerin başında gelen hızıyla baş döndüren Rudolph Ingram, Florida’da yaşıyor. Şöhretinin büyük bir kısmını LeBron James’e borçlu. 6 ay önce LeBron James’in paylaştığı video ile viral olan Rudolph Ingram, o günden beri kendisini sürekli geliştirmeye ve izleyicileri büyülemeye devam ediyor.

Rudolph Ingram gün geçtikçe daha da etkileyici performanslar sergiliyor

Yakın zamanda gerçekleştirilen 2019’un kendi yaş grubundaki ilk atletizm müsabakalarındaki korkunç hızıyla herkesi büyülemeye devam ediyor

Rudolph’un Amerikan Atletizm Birliği yarışmalarındaki 60 metre ve 100 metrede yaptığı şov kendisini tekrar viral haline getirdi

Kendi yaş grubuna fark atan Rudolph Ingram, 60 metre gibi kısa mesafe yarışında bile rakiplerinden çok daha önce yarışmayı tamamladı. 100 metrede ise aynı pistte olanların hiç şansı yoktu

Bu minik canavarın 100 metreyi 7 yaşında olmasına rağmen 13.48 saniyede koştuğunu düşününce, gelecekte neler yapabileceğini düşünmek bile heyecan verici

Instagram’da paylaştığı videoları artık 400.000 kişiden fazla takipçi izliyor. İzleyiciler her seferinde dünya dışı bir varlık görmüş gibi büyüleniyor videolarında

Geçen yılın ağustos ayındaki derecesini tamı tamına 1.5 saniye geliştiren Rudolph için tarih kitapları şimdiden yerini ayırmış durumda

Resmi olarak 100 metredeki derecesi 13.67 saniye olan mükemmel yetenek Rudolph Ingram, neredeyse her turnuvada rekorlarına bir yenisini daha ekliyor

Gelişimi devam eder ve sakatlanmazsa bu çocuk durdurulamaz, engellenemez, yenilemez olacak

Henüz 7 yaşında olmasına rağmen 36 madalyası var. Bunlardan 10 tanesi altın madalya

Rudolph Ingram’ın çıldırtan hızının yanı sıra 5 yaşından beridir de six-pack’i bulunuyor. Bu da onu sosyal medya gözünde daha da popüler hale getiriyor

Rudolph’un sorun çıkardığı yer sadece koşu pisti de değil. Bu tuhaf davranışlarını Amerikan Futbolu’nda da sergiliyor

Rakiplerini geçerken tozu dumana katıyor, bellerini büküyor, kırıyor. İnternet dünyası 6 ay önceki videoda aklını kaçırmıştı ve haklılardı

Boyu çok kısa olmasına rağmen, kendisinden çok uzun sporculara karşı bile inanılmaz hünerini sergilemekten çekinmiyor

2018’de henüz 23 kilogramdı, rüzgar bile onu uçurmaya yeterdi. Antrenörlerinin göz bebeği olan Ingram her gün antrenmanlarına devam ediyor ve gelişimini sürdürüyor

Saf, konsantre, karşı konulamaz bir patlayıcı güç

Amerikan Futbol Takımı’nda Rudolph sezonun MVP’si seçilmişti ve 10 kere touchdown yapmıştı

Rudolph’un antrenörlerine göre kariyer planlamasının özenle yapılması gerekiyor. Amerikan futbolundaki inanılmaz vizyonu da onu çok ama çok özel kılıyor

“Göz kırpma anı kadar kısa sürede yön değiştiriyor, bir kurşun kadar hızlı gidiyor ve su damlası gibi yere temas eder etmez yönünü değiştirebiliyor”

Rudolph’un hayallerini ise NFL’de yani Amerikan futbol liginde mücadele etmek. Sadece hızdan oluşmayan bu saf yeteceğini tüm dünya ile paylaşmak

Viral olan videosu ile birlikte çok kısa sürede 100.000 takipçi barajını aşan Ingram dünya için bir hediye. LeBron James’in yaptığı yorum da bunu kanıtlar nitelikte

Bu ismi unutmayın. Rudolph Ingram ile yaptığımız son içerik bu olmayacak!

7 yaşında ve şimdiden Usain Bolt'un veliahtı olmuş durumda...

LeBron James, "Blaze" lakaplı Rudolph Ingram'ın görüntülerine paylaştı ve Ingram bir anda Instagram'ın en popüler ismi oluverdi.

Babasının kontrol ettiği hesapta Ingram'ın Amerikan Futbolu oynarken görüntüleri paylaşıldı. Karşısında kimse duramıyor! Bir sağa, bir sola, kolaylıkla herkesten sıyrılıyor.

Atletizm görüntüleri de var. 100 metreyi 13 saniyenin biraz üzerinde koşuyor (13.48) ve beraber yarıştığı çocuklar yanına bile yaklaşmıyor.

Kısa sürede takipçi sayısını 300 bin kişiye yaklaştırdı.

Karın kasları da dikkat çekici... 5 yaşından beri bu görüntüye sahip olduğu söyleniyor...

2018 Amerikan Futbolu sezonu başında 23 kilo tartıldı ve 1.22 metre ölçüldü. Geçen sezon 10 defa touchdown (Amerikan Futbolu'nda gol) yaptı ve kendi kategorisinde sezonun en değerli oyuncusu seçildi.

Rudolph Ingram oldukça popüler...

"Blaze The Great" olarak anılıyor...