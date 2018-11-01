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Hekimoğlu ve Keleş, Ruso Ortaokulu’nun konuğu oldu

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Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu’ndan düzenlenen seminerde, Yiğitcan Hekimoğlu ve Celal Keleş başarı öyküsünü anlattılar

Hekimoğlu ve Keleş, Ruso Ortaokulu’nun konuğu oldu
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Milli atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu ve antrenörü Celal Keleş dün Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda bir seminere katıldılar.

Eğitim yılındaki sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri içerisinde okul öğrencilerine bir seminer düzenleyen Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu gururumuz olan milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu ve Antrenörü Celal Keleş’i öğrencileri ile buluşturdu. Okul Müdürü Ayşe Deveci, Müdür Muavinlerinden ve bir dönem Atletizm Federasyonu başkanlığı yapan Hasan Çek, Okul Aile Birliği’nden Necati Özsoy ve bazı öğretmenler de seminerde yer aldı.

Seminerde Celal Keleş bir sporcunun başarılı olabilmesi için beslenme, çalışma ve eğitim konusunda ne kadar ciddi bir periyottan geçtiğini anlatırken, her çocuğun mutlaka hedeflerine inanarak yürümesini istedi.

Yiğitcan Hekimoğlu da öğrencilere yaptığı konuşmada, ortaokul aşamasında futbolcu olduğunu fakat daha sonra atletizme merak saldığını, sonrasında tanıştığı Celal Keleş ile çıktığı yolda nasıl büyük işler başardığını anlattı. Yiğitcan gerek ülkemizde, gerek Türkiye’de gerekse de Avrupa organizasyonlarında elde edilen başarılarda hep Kıbrıs Türkler’inin desteğini hisettiğini ve ülkemizi temsil etmekten son derece gurur duyduğunu belirtti. Yiğitcan daha sonra çocukların merak ettiği sorulara yanıt verdi. Yiğitcan, okulun atletizmdeki başarılı bir öğrencisine de milli forma hediye etti. Okul Müdürü Ayşe Deveci ise Yiğitcan ve Celal Keleş’e teşekkür ederek çiçek takdim etti.   

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