"Hedefe odaklanarak başarıya yönelik çalıştık"

Yiğitcan Hekimoğlu sürekli olarak hedefe odaklanarak başarıya yönelik çalışma yaptıklarını kaydederek “bu süreç zor bir süreçti. Bunun da farkındaydık. Yılmadık çalıştık. Ortalama her hafta bir yarışa katıldık. Bu kolay bir olay değildir" dedi

Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 4x100 metre Türkiye bayrak milli takımı ile gümüş madalya kazanan milli rekortmen atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu dün adaya gelerek basın ile buluştu.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu ülkemiz sporcularının disiplini bir şekilde çalıştıklarında ve imkan sağlandığında neleri yapabileceklerini Yiğitcan’ın gösterdiğini vurgulayarak “bu gururu bizlere yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Atletizm Federasyonu başkanı Halil Samani ise konuşmasında Yiğitcan Hekimoğlu ve antrenörü Celal Keleş’in büyük bir olayı başardıklarını belirterek bunun kısa süreli bir çalışmanın değil uzun süreli, sistemli ve disiplinli bir çalışmanın eseri olduğunu söyledi.

Yiğitcan’ın antrenörü Celal Keleş ise konuşmasında bu gururu herkes ile paylaştıklarını ve tümpaydaşların bu başarıda katkısı olduğunu söyledi.

Keleş zor bir süreç yaşadıklarını belirterek bu başarıya inandıklarını ve hep çalışmalarını bu hedefe yönelik yaptıklarını kaydetti.

Keleş bu süreçte kendilerine destek olan spor dairesi atletizm federasyonu ve tüm sponsorlara da teşekkür etti.

Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda ikincilik elde ederek gümüş madalyayı kazanan Yiğitcan Hekimoğlu ise konuşmasında böyle bir tablo karşısında çok duygulandığını bunu içten söylediğini belirterek kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Yiğitcan Hekimoğlu sürekli olarak hedefe odaklanarak başarıya yönelik çalışma yaptıklarını kaydederek “bu süreç zor bir süreçti. Bunun da farkındaydık. Yılmadık çalıştık. Ortalama her hafta bir yarışa katıldık. Bu kolay bir olay değildir. Sürekli olarak motivasyon ve hazırlık gerektiren bir çalışma temposu. Ve biz hedefe doğru ilerlerken bu zorlukları da aşarak hedefe ulaştık” dedi.

Yiğitcan Hekimoğlu bu sezon elde ettikleri başarılarla bir çok ilki ve rekoru kırdıklarını belirterek “bu sezon çok çalışacağımızı ve başarı getireceğimizi söylemiştik. Bunu da bu sezon başardık” dedi.

Yiğitcan Hekimoğlu ülke atletlerine bir idol oalrak hedef gösterdiğini ve çalışınca bunun başarılabileceğini gösterdiğini belirterek “çok yorulduk. Şimdi tatil zamanı. Biraz tatili hak ettim diye düşünüyorum” diyerek yeni sezon için yeni hedeflerin olacağı sinyalini verdi.