Hasan Ruso anısına koştular

11. Hasan Ruso Küçükler Atletizm Yarışlarında, kızlarda Kurtuluş İlkokulu, erkeklerde Levent Primary İlkokulu birinci oldu

Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 11. Hasan Ruso Küçükler Atletizm Yarışları, 28-29 Mart 2019 tarihlerinde Atatürk Stadında gerçekleştirildi.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ve okullara ödülleri yarışların ardından takdim edildi. Yarışlar sonunda kızlarda Kurtuluş İlkokulu birinci, Yakın Doğu İlkokulu ikinci, Özgürlük İlkokulu üçüncü oldu. Erkeklerde Levent Primary İlkokulu birinci, Özgürlük İlkokulu ikinci ve Yakın Doğu İlkokulu üçüncü olarak yarışları tamamladı.

Ödülleri Hasan Ruso’nun aile mensupları, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Spor Dairesi Koordinatörü Sertaç Bozatlı, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani ve Federasyon Asbaşkanı Hakan Gündüz takdim etti.