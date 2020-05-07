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Halilibrahim: Tempolu yürüyüş yapın

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Süleyman Halilibrahim, hareket etmemizin şart olduğunu açıklarken, profesyonel sporcu olmayan kişilerin, bağışıklığımızı olumsuz yönde etkileyebilecek uzun mesafeli koşmak yerine tempolu yürüyüş yapmanın ve merdiven çıkmanın daha doğru olacağını söyledi

Halilibrahim: Tempolu yürüyüş yapın

Vücut geliştirme sporcusu, kişisel spor eğitmeni Süleyman Halilibrahim, hareket etmemizin şart olduğunu açıklarken, profesyonel sporcu olmayan kişilerin, bağışıklığımızı olumsuz yönde etkileyebilecek uzun mesafeli koşmak yerine tempolu yürüyüş yapmanın ve merdiven çıkmanın daha doğru olacağını söyledi.

Öncellikle genel sağlığı korumak,bağışıklığı güçlü tutmak, zinde kalmak ve kilo kontrolünü sağlamak adına hareket etmemiz şarttır.

Bahçe işi, ev temizliği, merdiven çıkmak vb aktivitelerin bile beden sağlımız üzerine oldukça fazla olumlu etkilerinin olduğunu unutmamalıyız.Spor salonlarının Covid-19 nedeni ile belirtilen ve alınacak karar süresine kadar kapalı olduğu düşünüldüğünde evde yapılacak ev egzersizleri yanı sıra kardiovasküler sağlımız için ne yapabiliriz sorusunun cevabını gelin hep birlikte inceleyelim.

Sosyal mesafenin oldukça önemli olduğu göz önündebulundurulduğunda profesyonel bir sporcu değilseniz aşırı yorucu, bağışıklığımızı olumsuz yönde etkileyebilecek uzun mesafeler hedef alınarak koşmak yerine eviniz bahçesinde tempolu yürüyüş yapmak,merdiven çıkmak, var ise yürüyüş bandı üzerinde belirli aralıklarda spor yapmak daha doğru olacaktır.

Tempolu yürüyüşün faydaları kişiden kişiye değişse de vücudu yıpratmayacak kadar dengeli oluşu ve kas – iskelet sisteminde meydana gelebilecek sakatlanma riski minimum olduğundan en güvenli yöntemdir.

Tempolu yürüyüşün normal yürüyüşten farkı ter atılmasını ve kalp hızındaki artışı sağlayacak düzeyde efor gerektirmesidir. Koşudan farkı ise aşırı ve yıpratıcı bir efor harcanmamasıdır.

Genel sağılığın korunması yanı sıra kalori yakımı ve yağ oranını düşürmek amaçlandığında tempolu yürüyüşü ne kadar süre ile yapacağımız sorusu sanırım herkesin aklına gelen ilk sorudur.

Glikojen depolarındaki farklılık kişiden kişiye değişiklik gösterdiğinden, en azından günlük hayatın normal rutine dönene kadar olan süreçte 20-30dk arısında uygulanması bizlere oldukça fayda sağlayacaktır.Sağlıklı günler dilerim.

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