Hakan birinci, takımı ikinci

Uluslararası 41. Trabzon yarı maraton yol koşusuna TSKOrdu Milli Takımı ile katılan atletimiz Hakan Tazegül kategorisinde birinci olurken, takımı ikinci oldu

Uluslararası 41.Trabzon yarı maraton yol koşusuna Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli Takımı ile katılan atletimiz Hakan Tazegül, takımıile ikinci olarak önemli başarıya imza attı.

21 Kmlikyarı maraton yol koşusu 287’si elit atlet olmak üzere toplam 1220 atletin katılımıyla gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Ordu Milli Takım adına yarışan Hakan Tazegül ve ekip arkadaşları ile birlikte iddialı hazırlandıkları yarışmada takım halinde ikinci gelerek başarılı sonuç elde ettiler.

Hakan Tazegül 35-39 yaş grubunda 1 saat, 11 dakika, 42 saniye ile birinci olarak çok önemli başarı elde etti. Aynı kategoride ise Eser Kurt 1 saat, 12 dakika, 49 saniye ile üçüncü oldu. Hakan Tazegül 3 Mart Salı günü adaya dönüyor.

Hakan Tazegül,2009 yılında yine Trabzon’da koşulan Uluslararası yarı maraton (21 Km) yol koşusunda 1:09:33 ile halen kırılamayan KKTC yarı maraton rekorunukırmıştı.