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Gürsu, Türkiye şampiyonluklarına ambargo koydu

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Gürsu Gülerler, Türkiye U16 Salon Atletizm Festivali’nde uzun atlama şampiyonluğunun ardından 60 metre engelli branşında da Türkiye şampiyonu oldu

Gürsu, Türkiye şampiyonluklarına ambargo koydu

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletlerden Gürsu Gülerler, Türkiye U16 Salon Atletizm Festivali’nde ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Gürsu Gülerler Cumartesi günü uzun atlama branşının ardından Pazar günü de 60 metre engelli branşında Türkiye şampiyonu oldu. KKTC Atletizm Federasyonu tarafından bir süre önce düzenlenen 2020 Salon Olimpik Deneme Yarışları’nda U16 kategorisi barajını geçen Gürsu Gülerler, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Türkiye U16 Salon Atletizm Festivali’ne katılmaya hak kazanmıştı.

Federasyon temsilcisi Ferhat Sakallı ile İstanbul’daki organizasyonda yer alan Gülerler, Cumartesi günü uzun atlama branşında 5.81’lik derece ile Türkiye şampiyonu olarak Türkiye Milli Takımı’na seçilmişti.

Gülerler organizasyonun ikinci gününde de bir şampiyonluk elde etti. 60 metre engelli branşında yarışan Girne Üniversitesi Spor Kulübü atleti, yarışta elde ettiği 9.05’lik derece ile yine kürsünün ilk basamağında yer aldı.

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