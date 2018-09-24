banner107
İddialılar hızlı başladı
İddialılar hızlı başladı
21 0
Plümer’de zirve Esendağlı kardeşlerin
Plümer’de zirve Esendağlı kardeşlerin
33 0
Palm Beach’ten mutluluk denizine yelken açtılar
Palm Beach’ten mutluluk denizine yelken açtılar
152 0
Gigi gelinlikle göz kamaştırdı
Gigi gelinlikle göz kamaştırdı
16 0
Önce kıyafet ve telefon, sonra ceset bulundu
Önce kıyafet ve telefon, sonra ceset bulundu
484 0
Düellonun galibi yok
Düellonun galibi yok
248 0
Ferrari’den iki yeni ‘retro’ model
Ferrari’den iki yeni ‘retro’ model
51 0
YDÜ Kıbrıs Modern Sanat Müzesi açılıyor
YDÜ Kıbrıs Modern Sanat Müzesi açılıyor
30 0
banner82
banner147

Guliyev 'yılın erkek atleti' ödülüne aday

banner27

Milli sporcu Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Birliğinin "yılın erkek atleti" ödülü için aday gösterildi

Guliyev 'yılın erkek atleti' ödülüne aday
banner192

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl Almanya'nın başkenti Berlin'de Avrupa şampiyonluğunu kazanan Ramil Guliyev, 26 Ekim'de İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirilecek Avrupa Atletizm Birliği Galası'nda verilecek "yılın erkek atleti" ödülü adayları arasında yer aldı.

Erkekler 200 metrede Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, Berlin'de zafere ulaşırken 19.76 koşmuş ve bu daldaki 39 yıllık Avrupa rekorunu sadece 0.04 saniye farkla kaçırmıştı.

Milli sporcu, geçen yıl da "Avrupa'da yılın atleti" ödülü için aday olmuş ve 10 isim arasında son üç arasına kalmıştı. 28 yaşındaki Ramil Guliyev'in finalistler arasında bulunduğu ödülü geçen yıl Alman ciritçi Johannes Vetter kazanmıştı.

Sosyal medya üzerinden yapılacak oylama, 5 Ekim Cuma günü TSİ 13.00'e kadar sürecek. Atletizmseverler, "yılın atleti" ve "yılın çıkış yapan atleti" kategorilerinde adaylara Twitter ve Facebook üzerinden re-tweet ve beğenme ile oy kullanabilecek.

Ödül kazananlar, 26 Ekim Cuma günü yapılacak Avrupa Atletizm Birliği Galası'nda açıklanacak.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.