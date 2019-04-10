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Girne Maratonunda Sami Hamidi de koşacak

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Girne Belediyesi ve Atletizm Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilecek Girne Yarı Maratonunda Sami Hamidi de koşacak

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Girne Maratonunda Sami Hamidi de koşacak
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Girne Belediyesi ve Atletizm Federasyonu işbirliği ile Kuzey Kıbrıs Turkcell'in isim sponsorluğunda, yoğun katılımla tamamlanması planlanan Turkcell Girne Yarı Maratonu 14 Nisan Pazar günü gerçekleşecek.

 “Yardıma Koşuyoruz” sloganıyla gerçekleşecek maratondan elde edilecek tüm gelir SOS Çocuk Köyü Derneği, Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve Akan Gürkan Eğitim Vakfı'na bağışlanacak.

Katılım ücreti 25 Türk Lirası olarak belirlenen tüm kategoriler için kayıtlar; Girne Belediyesi Ana Bina ve Terminal Şubesi, Girne Belediyesine bağlı tüm muhtarlıklarda, Kuzey Kıbrıs Turkcell İletişim Merkezi Airtech Lefkoşa'da yapılıyor. 3 kilometre kategorisi için kayıtlar 14 Nisan Pazar günü maraton başlangıç saatine kadar, '7 ve 21' kilometre kategorileri için ise 12 Nisan Cuma günü saat 15.00'a kadar yapılabilecek. 7 ve 21 kilometre kayıtları için kimlik kartı fotokopisi ayrıca 21 kilometre için sağlık belgesi raporu da kayıt sırasında alınıyor.  7 kilometre için zaman sınırı 2 saat, 21 kilometre için zaman sınırı ise 2 buçuk saat.

Ülkemizi temsil eden başarılı milli sporcumuz Sami Hamidi, Girne Belediyesi ve Atletizm Federasyonu işbirliği ile Kuzey Kıbrıs Turkcell'in isim sponsorluğunda, 14 Nisan Pazar günü gerçekleşecek Turkcell Girne Yarı Maratonu’na katılacak.

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