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Farah'tan piste dönüş sinyali

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Büyük Britanyalı atlet Muhammed Farah, 2019'da Londra Maratonu sonrası Dünya Şampiyonası'nda 10 bin metre ya da maratona katılabilirim. Her şey yolunda giderse 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 10 bin metrede koşabilirim" dedi

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Farah'tan piste dönüş sinyali
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Dünya ve olimpiyat şampiyonu Büyük Britanyalı atlet Muhammed Farah, 2017'de veda ettiği pist yarışlarına, 2019 Dünya Şampiyonası veya 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda dönebileceğini söyledi

2017 Dünya Şampiyonası'nın ardından uzmanı olduğu 5 bin ve 10 bin metre disiplinlerini bırakarak maraton yarışlarına yönelen Farah, İngiliz basınına, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

35 yaşındaki Somali asıllı sporcu, pist yarışlarına dönme ihtimali hakkında "10 bin metrede koşmam mümkün. Hala madalya kazanabileceğimi hissediyorum. Madalya fırsatım olursa bunu geri çevirmem." yorumunu yaptı.

Bu yıl Chicago Maratonu'nda Avrupa rekoru kıran Farah, "Ne yapacağıma emin değilim ama 2019'da Londra Maratonu sonrası Dünya Şampiyonası'nda 10 bin metre ya da maratona katılabilirim. Her şey yolunda giderse 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 10 bin metrede koşabilirim." ifadelerini kullandı.

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