Esenyel: Emeklerim bu kadar ucuz olmamalı

Beden Eğitimi öğretmeni Çilem Esenyel, kendisine ikinci annem diyen Buse Savaşkan’ın 7 yıllık birlikteliği hiçe sayarak, haber bile vermeden Türkiye ENKA Kulübü antrenörü ile çalışmasına tepki gösterirken, “Benim gibi antrenörlerin emeklerinin bu kadar ucuz olmaması lazımdır.” ifadesi tepkisini gösterdi

Beden Eğitimi öğretmeni olan ve kendisini ülke atletizmine adaya Çilem Esenyel’in, atletizmimize kazandırdığı isimlerden olan başarılı atlet Buse Savaşkan, 7 yıldan bu yana kendisini çalıştıran Çilem Esenyel’e haber dahi vermeden ENKA Kulübü’nün antrenörü ile Türkiye’de çalışmalara başlarken, Çilem Esenyel yaşananlara tepki gösterdi.

Başarılı antrenör Çilem Esenyel’in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

“Değerli basın mensubu arkadaşlarım,son günlerde yaşanan bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istedim. 7 yıldan, ilkokul 5. sınıftan beridir çalıştırdığım, birçok derece ve rekora imza atan yüksek atlama sporcusu Buse Savaşkan ile olan birlikteliğimiz sona ermiştir. Ortaokul yıllarında fiziği ile dikkatimi çeken Buse ile çalışmalara başlamıştık. Hemen ardından da dereceler ve rekorlar arka arkaya gelmeye başlamıştı. Gerek federasyon gerekse okul yarışlarında Türkiye’de birlikte yer aldığımız Buse’nin birçok derecesi bulunmaktadır.

Buse Savaşkan 4 yıl önce Fenerbahçe kulüp yöneticilerinin dikkatini çeker ve kulüp yarışlarında Fenerbahçe adına yarışmaya başlar. Bu süreçte uluslararası yarışlara da katılarak yıldızlarda Balkan üçüncülüğü, Türkiye birinciliği, sayısız diyebilecğimiz KKTC rekorları bulunan Buse Savaşkan, 2018 Ocak-Şubat ayında İstanbul Atletizm Salonu’nda düzenlenen gençlerde yarışmalarında da Türkiye ikincisi olurken, TC Atletizm Milli Takımı’nın kamp çalışmasına katılma hakkı elde etti. Kamp sırasında, Türkiye’de görev yapan bir meslektaşımdan aldığım telefonda Buse’nin Türkiye’de kalmaya karar verdiğini ve orada kendine antrenör bulduğunu bana söyledi. Kendisi ile yaptığım yüzyüze görüşme sonrasında da bana bu olayı doğruladı. Şu anda bağlı bulunduğu ENKA Kulübü’nün antrenörü ile Türkiye’de çalışmalara başladı.

Bunca yıllık emeğimin bir anda gözardı edilmesi bana yapılan haksızlık ve saygısızlıktır diye düşünüyorum. Amacı ülke sporuna hizmet olan benim gibi antrenörlerin emeklerinin bu kadar ucuz olmaması lazımdır. Bundan sonraki hedefim yeni sporcuları yetiştirip ülke sporuna kazandırmaktır. Buse Savaşkan’la olan sporcu-antrenör ilişkimiz bitmiştir. Bundan sonrası içinde herkes kendi yolunda yürüyecektir. Ben bir eğitimci olarak bundan sonraki spor hayatında ona başarılar dilerim.”