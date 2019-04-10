Erenköy’de atletizm şenliği düzenlendi

Atletizm Federasyonu’nun düzenlediği Çocuk Atletizmi Projesi kapsamında Erenköy’de okulların katılımı ile Atletizm Şenliği düzenlendi

Atletizm Federasyonu tarafından hayata geçirilen ve bir ilk olan Çocuk Atletizmi Projesinde bölgelerde organize edilen atletizm şenlikleri başladı.

Geçtiğimiz hafta bölgelerde çocuklara projeyi aktaracak eğitimcilerin eğitilmesinin ardından ilk şenlik dün Erenköy’de yapıldı. İlk kez hayata geçirilen proje kapsamında atletizm branşının geliştirilmesi ve küçük yaşlardan itibaren egzersiz yapma alışkanlığının kazandırılması amaçlanıyor. Bu bağlamda Erenköy Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe Erenköy İlkokulu, Şht. İlker Karter İlkokulu ve Çayırova İlkokulu katılım gösterdi.

Şenlik havasında düzenlenen seçmeler neticesinde bugünikinci durak Lefkoşa ve Girne bölgeleri olacak. Lefkoşa’da Atatürk Stadı’nda, Girne’de Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Atletizm Çocuk Şenlikleri düzenlenecek.

17 Nisan Çarşamba günü Güzelyurt ve Lefke bölgelerindeki şenliklerin ardından 26 Nisan Cuma günü Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde 1. Atletizm Çocuk Şenliği yapılacak.