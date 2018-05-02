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Engelsiz atletlerimiz, İstanbul’da koşuyor

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Engelsiz atletlerimiz, İstanbul’da koşuyor
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İstanbul’da gerçekleştirilen 12. Uluslararası Engelsiz Atletizm Şöleni dün yapılan açılış ile başlarken, Lefkoşa Türk Belediyesi Engelsiz Atletizm Takımı, geçtiğimiz yılın ardından ikinci kez şölende yer almanın gururunu yaşıyor.

Toplam 2 bin 100 özel sporcunun katılım sağladığı şölende 3’ü sporcu toplam 8 kişiden oluşan kafile ile yer alan takımımız, diğer sporcular ve yöneticilerden yoğun ilgi ve sevgi gördü. Açılışını Türkiye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in yaptığı şölen, güzel görüntülere sahne oldu.

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