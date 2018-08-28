Elmas Lig finalinde 2 Türk atlet

Milli atletler Ramil Guliyev ve Yasmani Copello Escobar, Elmas Lig'in final etabı olan Zürih'te piste çıkacak

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin iki final yarışmasından biri olan Zürih Weltklasse Atletizm Yarışmaları, 30 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek. İsviçre'nin Zürih kentindeki organizasyonda, Ramil Guliyev 200 metrede, Yasmani Copello ise 400 metre engellide mücadele edecek.

Elmas Lig'de sezonun en başarılı 8 atletini bir araya getiren yıl sonu finalleri, tüm disiplinlerde yapılıyor. 30 Ağustos'ta Zürih, 1 Eylül'de ise Brüksel'deki mücadelelerde, yarış galipleri hem sezon birincisine verilen elmas kupayı alacak, hem de 50 bin doların sahibi olacak.

200 metrede yarışacak dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, Luxolo Adams (Güney Afrika), Aaron Brown (Kanada), Noah Lyles (ABD), Nethaneel Blake-Mitchell (Britanya), Alex Quinonez (Ekvador), Jareem Richards (Trinidad-Tobago), Alex Wilson (İsviçre) ile kozlarını paylaşacak.

Yıl içinde 200 metrede takvimdeki 6 durağın beşinde yer alan Ramil, Oslo ve Stockholm'de birinci olurken, topladığı 31 puanla lider Noah Lyles'ın 1 puan arkasında Zürih biletini aldı. ABD'li Lyles, 4 birincilikle Elmas Lig'de 200 metrede en başarılı isim olarak finallere geldi.

400 metre engellide yarışacak Yasmani Copello Escobar ise sezon boyunca tüm yarışları kazanan Abderrahman Samba ve Avrupa şampiyonu Karsten Warholm'un ardından klasmanı 3. sırada tamamlayarak finallere geldi. Avrupa ikincisi Copello, bu yıl koştuğu 5 Elmas Lig yarışının dördünde üçüncü sırayı elde etti. Katarlı sezon lideri Samba'nın yarışmayacağı finalde milli yıldız ve Berlin'de şampiyon olan Norveçli Warholm favori olarak gösteriliyor.

Türkiye rekortmeni Copello'nun Elmas Lig finalindeki rakipleri ise Jose Bencosme De Leon (İtalya), Cornel Fredericks (G.Afrika), TJ Holmes (ABD), Bershawn Jackson (ABD), Rasmus Magi (Estonya), Kyron McMaster (Virgin Adaları), Karsten Warholm (Norveç) olacak.