Eğitmenler, çocuk atletizmi için eğitiliyor

Atletizmde ilk kez düzenlenen Çocuk Atletizm Projesi çerçevesinde ilk etap olan eğitmenlerin eğitilmesi çalışmaları İskele’de devam etti

Atletizm Federasyonu tarafından hayata geçirilen Çocuk Atletizmi Projesi kapsamında eğitmenlerin eğitilmesi çalışmaları devam ediyor.

Pazartesi Güzelyurt ve Lefke bölgesi okullarındaki eğitmenlere verilen eğitimin ardından dün Mağusa, İskele ve Karpaz bölgesine yönelik eğitimler, İskele Spor Salonunda yapıldı.

Çocuklara yönelik atletizmde bir ilk olan proje kapsamında atletizm branşının geliştirilmesi ve küçük yaştan itibaren egzersiz yapma alışkanlığının kazandırılması planlanıyor. Bu bağlamda bölgelerde projeyi çocuklara aktaracak eğitmenlerin eğitilmesinin ardından yine bölgelerde düzenlenecek Atletizm Çocuk Şenlikleri çerçevesindeki seçmelerde en fazla puanı alacak okullar 26 Nisan’da ilk kez düzenlenecek Atletizm Çocuk Şenliğinde yer alacaklar.

İskele Spor Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim çalışmalarını Lefke Avrupa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Caner Açıkada, Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça, Yrd. Doç. Dr. Fehime Haslofça, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şahin ve Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof Cevdet Tınazcı yaptırdı.

5 Nisan 2019 Cuma günü ise Lefkoşa-Girne bölgelerine yönelik 10.00 – 12.00 saatleri arasında Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda eğitmenlere yönelik eğitimler yapılacak.

Eğitmenlerin eğitilmesinin ardından bölgelerde yapılacak şenlikler çerçevesinde seçmeler düzenlenecek. Lefkoşa’dan 4, Mağusa’dan 4, Girne’den 3, Güzelyurt ve Lefke’den 3, İskele ve Karpaz’dan en yüksek puanı alacak 2 okul 26 Nisan’da Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksinde 10.00 – 12.00 saatleri arasında 1. Atletizm Çocuk Şenliği gerçekleştirilecek.