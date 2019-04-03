banner255
Ralli Şampiyonası çekişmeli geçecek
Ralli Şampiyonası çekişmeli geçecek
7 0
“Protokol Mayıs’ta imzalanacak”
“Protokol Mayıs’ta imzalanacak”
55 0
 
Yargıdan Gönyeli’deki üst geçidin yıkılması talebine ret
Yargıdan Gönyeli’deki üst geçidin yıkılması talebine ret
12 0
“Her iki kişiden biri kansere yakalanabilir”
“Her iki kişiden biri kansere yakalanabilir”
12 0
9 günlük sinema buluşması başlıyor
9 günlük sinema buluşması başlıyor
11 0
15 0
Finale yükselmek için eşleştiler
Finale yükselmek için eşleştiler
49 0
banner82

Eğitmenler, çocuk atletizmi için eğitiliyor

banner27

Atletizmde ilk kez düzenlenen Çocuk Atletizm Projesi çerçevesinde ilk etap olan eğitmenlerin eğitilmesi çalışmaları İskele’de devam etti

banner262
Eğitmenler, çocuk atletizmi için eğitiliyor
banner267

Atletizm Federasyonu tarafından hayata geçirilen Çocuk Atletizmi Projesi kapsamında eğitmenlerin eğitilmesi çalışmaları devam ediyor.

Pazartesi Güzelyurt ve Lefke bölgesi okullarındaki eğitmenlere verilen eğitimin ardından dün Mağusa, İskele ve Karpaz bölgesine yönelik eğitimler, İskele Spor Salonunda yapıldı.

Çocuklara yönelik atletizmde bir ilk olan proje kapsamında atletizm branşının geliştirilmesi ve küçük yaştan itibaren egzersiz yapma alışkanlığının kazandırılması planlanıyor. Bu bağlamda bölgelerde projeyi çocuklara aktaracak eğitmenlerin eğitilmesinin ardından yine bölgelerde düzenlenecek Atletizm Çocuk Şenlikleri çerçevesindeki seçmelerde en fazla puanı alacak okullar 26 Nisan’da ilk kez düzenlenecek Atletizm Çocuk Şenliğinde yer alacaklar.

İskele Spor Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim çalışmalarını Lefke Avrupa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Caner Açıkada, Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça, Yrd. Doç. Dr. Fehime Haslofça, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şahin ve Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof Cevdet Tınazcı yaptırdı.

5 Nisan 2019 Cuma günü ise Lefkoşa-Girne bölgelerine yönelik 10.00 – 12.00 saatleri arasında Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda eğitmenlere yönelik eğitimler yapılacak.

Eğitmenlerin eğitilmesinin ardından bölgelerde yapılacak şenlikler çerçevesinde seçmeler düzenlenecek. Lefkoşa’dan 4, Mağusa’dan 4, Girne’den 3, Güzelyurt ve Lefke’den 3, İskele ve Karpaz’dan en yüksek puanı alacak 2 okul 26 Nisan’da Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksinde 10.00 – 12.00 saatleri arasında 1. Atletizm Çocuk Şenliği gerçekleştirilecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.