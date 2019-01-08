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Eğitim semineri tamamlandı

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Atletizmde sürat koşuları, uzun atlama ve üç adım atlama branşlarında düzenlenen eğitim seminerinin son günü yapıldı

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Eğitim semineri tamamlandı
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Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen sürat koşuları, uzun atlama ve üç adım atlama branşları ile ilgili seminer dün tamamlandı. Seminerin son günü Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ile Atatürk Stadı altındaki Atletizm Federasyonu Salonu’nda yer aldı.

Taiwo Ariyo ve Celal Keleş’in eğitmen olarak yer aldığı, Spor Dairesi’nin katkıları ile düzenlenen seminerin son gününde “Genç ve Yıldız Kategorisindeki Sporcuların Antrenman Programlarında Kuvvet Eğitiminde Odaklanılacak Uygulamalar” konu başlığının yanı sıra “Sprint Öncesi Dinamik Isınma” konuları ele alındı.

Seminerin sabah oturumu KTOEÖS lokalinde teorik, öğleden sonraki oturumu Atletizm Federasyonu spor salonunda uygulamalı olarak yapıldı. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından seminere katkı koyanlardan Reşat Oğuz ile Simay Kanan’a teşekkür plaketi takdim edildi. Plaketleri Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani verdi. Eğitimlerin ardından dört gün boyunca seminere katılım gösteren kişilere sertifikalarının takdimi ile seminer son buldu.

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