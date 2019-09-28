Dünya Atletizm Şampiyası'nda Gine Bissaulu atlet Braima Suncar Dabo yorgun düşen rakibini finiş çizgisine kadar taşıdı dünya onu ayakta alkışladı.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası, Katar'ın başkenti Doha'daki Uluslararası Halife Stadı’nda başladı.

Erkekler 5000 metrede, Gine Bissaulu atlet Braima Suncar Dabo, yorgun düşen Arubalı atlet Jonathan Busby'ye yardım etti.

Yarışın ilk turundan Busby'nin mücadele ettiğini ancak zorlukla ayakta kalabildiğini fark eden Dabo koşmayı bıraktı ve rakibini taşımak için büyük bir sportmenlik örneği gösterdi.

Rakibini omuzlayan ve final turu boyunca bitiş çizgisine kadar götüren Braima Suncar Dabo'nun bu hareketi geceye damga vururken Busby finiş çizgisinde kendisini yere bıraktı.

Dabo Yarıştan sonra yaptığı açıklamada: ''Aynı dili konuşmuyoruz bu yüzden fazla konuşamadık ama o da aynı şeyi yapardı.'' ifadelerini kullandı.

Gineli atlet Braima Suncar Dabo'un bu jesti büyük alkış toplarken bunun yeşeren bir fair play ruhu olduğu yorumları yapıldı.