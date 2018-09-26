Dr. Fazıl Küçük Oyunları'nda atletizm olmayacak

Atletizm Federasyonu’nun, Dr. Fazıl Küçük Oyunları çerçevesinde yapmayı planladığı organizasyon, katılımcı ülke ve atletlerin çeşitli nedenlerle ülkeye gelemeyecek olmaları nedeniyle iptal edildi

Spor Dairesi Müdürlüğü, Atletizm Federasyonu’nun, Dr. Fazıl Küçük Oyunları çerçevesinde yapmayı planladığı organizasyonu, maddi olanaksızlar nedeniyle yapamayacağı haberinin doğru olmadığını duyurdu.

Daireden yapılan açıklama şöyle: “Atletizm Federasyonu’nun, yapmayı planladığı ve birçok ünlü sporcuyu getirmeyi hedeflediği organizasyon için Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve organizasyonun bütçesinin 250-300 bin TL arasında bir bütçeyle yapılabileceğini daireye bildirmiştir. Bu gelişme üzerine, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Dr.Fazıl Küçük Oyunları için ayrılan bütçenin 450 bin TL olduğunu ve birden fazla spor federasyonunun, oyunlarda yer alabilmesi için atletizme ayrı bir bütçe oluşturmak adına önce Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile konuyu istişare etmiştir. Daha sonra, Maliye Bakanlığı’nın bütçeden sorumlu müsteşarı Cengiz Çoli ile gece geç saatlere kadar süren bir toplantı gerçekleştirmiş ve kaynak yaratılmıştır. Bu gelişmelerin ardından Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu ve Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani, organizasyona katılacak olan ülkelerin ve atletlerin konaklayacakları otel ve ulaşım sorunlarının giderilmesi için çalışma yapmışlardır. Ancak, organizasyon için yurt dışından gelecek olan ekiplerden bazılarının ambargolardan çekindiklerini bildirmeleri, aralarında Ramil Guliyev gibi elit atletlerin de bulunduğu bazı sporcuların da özel nedenlerinden dolayı organizasyona katılamayacaklarını Atletizm Federasyonu’na bildirmelerinin ardından, Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani, organizasyonu iptal edeceklerini Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’na sözlü olarak iletmiştir. Spor Dairesi, Atletizm Federasyonu’nun, yeniden organizasyon için talepte bulunması halinde kaynağın hazır olduğunu açıklamıştır. Bu süreçte gelişen olaylar bahsedildiği şekilde olup, bunların dışında iddia edildiği gibi bir durum söz konusu olmamıştır.”