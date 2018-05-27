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Demir, Cem

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İspanya’da Ironman Lanzarote yarışında mücadele eden Ares Spor Kulübü triatleti Cem Dağdelen kariyerinin 12’nci Ironman finişine imza attı. Cem Dağdelen Ironman Lanzarote yarışında 3.8 kilometre yüzüp, 180 kilometre bisiklet sürdükten sonra 42.2 kilometre koşarak 13 saat 6 dakikada finişe ulaştı

Demir, Cem
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Dünyanın en zorlu ve dayanıklılık isteyen sporu olan Ironman yarışlarının İspanya’da gerçekleşen Lanzarote etabında ülkemizden Ares Spor Kulübü triatleti Cem Dağdelen mücadele etti.

Yüzme-bisiklet-koşu parkularının ardı ardına geçildiği triatlon yarışlarının en zorlu mesafesi olan 3.8 kilometre yüzme-180 kilometre bisiklet ve 42.2 kilometre koşu etaplarından oluşan Ironman yarışlarında daha önce 11 kez finiş gören Cem Dağdelen kariyerinin 12’nci finişine ulaşmak için İspanya’da mücadele etti.

Ironman şampiyonalarının en zorlu parkurları arasında gösterilen İspanya’daki Lanzarote etabında yerden 2500 metre yükseltiye sahip bisiklet parkurunda 180 kilometre bisiklet süren sporcular, önceki günkü yarışta saatte ortalama 28km.hızla esen rüzgarla da savaşmak zorunda kaldı. Yarış öncesi yaşadığı sağlık sorunlarından bisiklet parkurunda etkilenen ve 4 kez kusarak enerji kaybı yaşayan Cem Dağdelen, bisiklet etabının yarısından itibaren temposunu kaybetti. Bisiklet etabından sonra başladığı 42.2 kilometrelik koşu etabında da kaybettiği enerjinin dezavantajını yaşayan Dağdelen zorlu şartlara rağmen finişe ulaşmayı başardı ve kariyerine yeni bir zafer daha eklemiş oldu.

Yüzme parkurunu 1 saat 13 dakikada, bisiklet etabını 7 saat 4 dakikada ve koşu etabını da 4 saat 27 dakikada bitiren Dağdelen değişim alanlarındaki zamanlarla birlikte toplamda 13 saat 6 dakikada 30 saniyede finişe ulaştı. Geçmiş 11 Ironman finişleri ile kıyaslandığından en uzun süren yarışlarından birini tamamlayan Dağdelen 12’nci Ironman madalyasını da Lanzarote ile alarak ülkemizi gururlandırdı.

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONASI

Ironman yarışlarının final etabı olan Hawai Kona’daki Dünya Şampiyonası’nda mücadele etmeyi hedefleyen Cem Dağdelen, bu yarışta mücadele etmeye hak kazanma hedefinin artık sadece 1 adım uzağında.

Yeni bir Ironman yarış kaydı başvurusunda bulunması gereken Dağdelen böylece Hawai Kona’da yapılacak Ironman Dünya Şampiyonası’nda katılmaya hak kazanacak ve bunu yapması halinde bir ilke imza atmış olacak. İlk kez bir Kıbrıslı Türk sporcu Dünya Şampiyonası’nda mücadele etmiş olacak.

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