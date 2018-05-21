Demir adam Dağdelen, zorlu etapta

Cem Dağdelen, Ironman’in en zorlu şartlarına sahip Lanzarote etabında 12’nci kez ironman madalyası almayı hedefliyor

Ülkemizin en fazla Ironman bitiren sporcusu, “Ironman All Word Athlete (AWA) bronz sertifika unvanına sahip Cem Dağdelen İspanya’da yeni bir ironman zaferi için yarışacak. Ironman’in en zorlu şartlarına sahip Lanzarote etabında 12’inci kez ironman madalyası almayı hedefleyecek olan triatlonumuzun en kariyerli ismi, Ares Spor Kulübü baş antrenörü ve triatleti Cem Dağdelen 26 Mayıs’ta İspanya Canarias’ta “Club La Santa IRONMAN LANZAROTE” yarışında mücadele ederek, yeni bir maceraya imza atmayı hedefliyor. Bisiklet, yüzme ve koşu parkurlarının ardı ardına geçildiği ve bu alanda en zorlu mesafe olan Ironman yarışlarında daha önce 11 kez finiş görev Cem Dağdelen’in hedefinde Dünya Şampiyonası’nın yapıldığı Hawai Kona’da yarışmaya hak kazanmak bulunuyor.

Pazar günü IRONMAN LANZAROTE yarışında 3.8 kilometre yüzme-180 kilometre bisiklet ve 42.2 kilometre koşu parkurunu tamamlayarak finişe ulaşmaya çalışacak Cem Dağdelen geçmiş 11 ironmanda olmadığı kadar zorlu hava şartlarında mücadele edecek. Dağdelen, koşu parkurunda zorluğunu yaşayacağı sıcak hava yanında, özellikle tüm sporcuları zorlayacak bisiklet etabındaki şiddetli rüzgar altında parkuru tamamlamaya çalışacak.

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONASI

Cem Dağdelen, Ironman Lanzarote’de finişe ulaşmayı başarması durumunda, Ironman Dünya Şampiyonası’nın gerçekleştirildiği Hawai Kona’da mücadele etmeye hak kazanmış olacak.

Sadece katılmaya hak kazananların kayıt yaptırabildiği Hawai Kona’da yarışması durumunda bunu başaran ilk Kıbrıslı Türk olacak Cem Dağdelen, zoru başarmak için öncelikle Cumartesi günü Ironman Lanzarote’yi bitirmesi gerekiyor.