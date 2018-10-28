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Demir adam başkan

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Ares Spor Kulübü başkanı ve sporcusu Ahmet Özsoy, Ironman 70.3 Türkiye yarışmasını, 5 saat 42 dakikada tamamlayarak mutlu sona ulaşırken, kişisel en iyi zamanını elde edip, Ironman ünvanı elde etti

Demir adam başkan
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Yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarının ardı ardına geçildiği triatlon sporunun en zorlu ikinci mesafe yarışı olan Ironman 70.3 (Orta Mesafe Triatlonu) Türkiye etabında ülkemizden de sporcular mücadele etti.

Ülkemizin en başarılı triatloncularını ve en çok Ironman bitiren sporcularını bünyesinde bulunduran Ares Spor Kulübü, Ironman 70.3 Türkiye yarışmasına 7 sporcu ile katıldı. Antalya Belek’te dün gerçekleşen Ironman 70.3 yarışmasında sporcular 1.9 kilometre yüzüp, 90 kilometre bisiklet sürerken, 21.1 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalıştılar. 1700 sporcunun yarıştığı Ironman 70.3 Türkiye’de Ares başkanı ve sporcusu Ahmet Özsoy da yarıştı.

Ahmet Özsoy en son 3 sene önce yarıştığı Ironman yarışını, 5 saat 42 dakikada tamamlayarak mutlu sona ulaşırken, kişisel en iyi zamanını elde etti.

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