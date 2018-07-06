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Değirmencioğlu’ndan Ironman’lere destek

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Değirmencioğlu’ndan Ironman’lere destek
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Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, 1-2 Eylül 2018 tarihlerinde Güney Afrika’nın Port Elizabeth kentinde düzenlenecek olan 2018 Nelson Mandela Ironman 70.3 Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı elde eden KKTC’li sporcular Cem Dağdelen ve Hüseyin Arhan’ı kabul ederek başarılarından ötürü tebrik etti.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de düzenlenen Gloria Ironman 70.3 yarışında elde ettiği dereceyle Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı elde eden Cem Dağdelen ve geçtiğimiz ay Almanya’da düzenlenen Ironman 70.3 yarışında katılıp Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazanan Hüseyin Arhan’ı tebrik edip başarı dileyen daire müdürü Alkan Değirmencioğlu, ülkemiz sporcularının, ambargolara rağmen bireysel bazda önemli başarılar elde ettiklerini ve Eylül ayında Güney Afrika’da düzenlenecek olan 2018 Nelson Mandela Ironman 70.3 Dünya Şampiyonası’na katılma derecesi elde eden sporcularımızın, bunu başaran ilk Kıbrıslı Türk sporcular olmalarının da ayrıca kendilerini gururlandırdığını söyledi.

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