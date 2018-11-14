Cumhuriyet için koştular

Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen 15 Kasım Cumhuriyet koşularında Levent İlkokulu, YDİ, YDK, Anafartalar Ortaokulu, AFC ve GKK, kategorilerinde birincilikler elde ettiler

Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen 15 Kasım Cumhuriyet koşuları dün 7 kategoride gerçekleştirildi.

800m koşulan Küçük Kızlar kategorisinde Levent İlkokulu birinci, YDİ ikinci ve Özgürlük İlkokulu üçüncü oldu. 1000m koşulan Küçük Erkekler kategorisinde YDİ birinci, Levent İlkokulu ikinci ve Özgürlük İlkokulu üçüncü oldu.

1500m koşulan Yıldız Kızlar kategorisinde YDK birinci, AFC ikinci ve Anafartalar Ortaokulu üçüncü oldu. 2000m koşulan Yıldız Erkekler kategorisinde Anafartalar Ortaokulu birinci, YDK ikinci ve Şht Turgut Ortaokulu üçüncü oldu.

2000m koşulan Genç Kızlar kategorisinde AFC birinci, YDK ikinci ve Polatpaşa Lisesi üçüncü oldu. 3000m koşulan Genç Erkekler kategorisinde YDK birinci, Güzelyurt Meslek Lisesi ikinci ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

8000 m koşulan Büyük Erkekler kategorisinde GKK birinci, KTKA ikinci ve Komando Alayı üçüncü oldu.