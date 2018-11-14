banner107
KTFF U21 Karması’na tek gol yetti
KTFF U21 Karması’na tek gol yetti
133 0
Cumhuriyet için koştular
Cumhuriyet için koştular
8 0
Virajı alamayan sürücü durağa girdi
Virajı alamayan sürücü durağa girdi
122 0
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
36 0
Geçitkale sahası yeşerdi
Geçitkale sahası yeşerdi
141 0
Zirvenin tek hakimi Kartal
Zirvenin tek hakimi Kartal
99 0
1.Birinci Ligin yeni beyi Akova
1.Birinci Ligin yeni beyi Akova
164 0
Baştaşlar Enduro yarışında nefesler tutuldu
Baştaşlar Enduro yarışında nefesler tutuldu
38 0
banner82

Cumhuriyet için koştular

banner27

Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen 15 Kasım Cumhuriyet koşularında Levent İlkokulu, YDİ, YDK, Anafartalar Ortaokulu, AFC ve GKK, kategorilerinde birincilikler elde ettiler

Cumhuriyet için koştular
banner192

Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen 15 Kasım Cumhuriyet koşuları dün 7 kategoride gerçekleştirildi.

800m koşulan Küçük Kızlar kategorisinde Levent İlkokulu birinci, YDİ ikinci ve Özgürlük İlkokulu üçüncü oldu. 1000m koşulan Küçük Erkekler kategorisinde YDİ birinci, Levent İlkokulu ikinci ve Özgürlük İlkokulu üçüncü oldu.

1500m koşulan Yıldız Kızlar kategorisinde YDK birinci, AFC ikinci ve Anafartalar Ortaokulu üçüncü oldu. 2000m koşulan Yıldız Erkekler kategorisinde Anafartalar Ortaokulu birinci, YDK ikinci ve Şht Turgut Ortaokulu üçüncü oldu.

2000m koşulan Genç Kızlar kategorisinde AFC birinci, YDK ikinci ve Polatpaşa Lisesi üçüncü oldu. 3000m koşulan Genç Erkekler kategorisinde YDK birinci, Güzelyurt Meslek Lisesi ikinci ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

8000 m koşulan Büyük Erkekler kategorisinde GKK birinci, KTKA ikinci ve Komando Alayı üçüncü oldu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.