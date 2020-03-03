Corona virüs 2020 Olimpiyatlarını da vurabilir

Japonya Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yıl sonuna ertelenebileceğini söyledi.

Dünya genelinde hızla artan corona virüs, bu kez de 2020 Olimpiyatları'nı etkiledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile imzalanan sözleşmeye göre, oyunların 2020 yılı içinde düzenlenmesi gerektiğini belirten Japonya Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto, organizasyonun planlanan tarihte yapılması için yoğun çaba harcadıklarını ancak sözleşmeye dayanarak yıl içinde başka bir tarihte de gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Olimpiyatlar öncesindeki test organizasyonları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçesiyle iptal edilirken, IOC Üyesi Dick Pound da oyunlarla ilgili kararın mayıs sonuna kadar verileceğini açıklamıştı.



Başkent Tokyo için 7 yıldan bu yana olimpiyat hazırlıkları yapılıyor ve tüm harcamaların 26 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.



Japon medyası, ülkede koronavirüse yakalananların sayısının bine yaklaştığını yazdı.



Programa göre, yaklaşık 11 bin atletin mücadele edeceği 2020 Tokyo Olimpiyatları 24 Temmuz-9 Ağustos, Paralimpik Oyunları ise 25 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.