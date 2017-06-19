Çanakkale’den, Ares geçti

İstanbul Çanakkale’de düzenlenen Gallipoli 70.3 Orta Mesafe Triatlon Yarışına katılan Ares Spor Kulübü triatloncuları, yanlış hakem yönlendirmelerine rağmen kürsüye çıkmayı başardılar. Cem Dağdelen ile Kemal Elektrikçi kategorilerinden ikinci geldiler

Çanakkale’de gerçekleşen Gelibolu Triatlonu’nda 1.9 kilometre yüzen, 90 kilometre bisiklet süren ve 21.1 kilometre koşan Ares triatloncuları Cem Dağdelen, Çağan Öztuna, Kemal Elektrikçi ve Hüseyin Arhan kupalarla yurda dönüyor. Ares sporcularından Cem Dağdelen ve Kemal Elektrikçi yaş gruplarında ikinci olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdiler.

Half ironman mesafesinde ilk kez organize edilen Gallipoli Triatlonu’nda özellikle yanlış hakem yönlendirmesi ve organizasyon eksikliğinden kaynaklı zaman kaybı nedeniyle mağduriyet yaşayan Ares sporcuları her şeye rağmen iki kategoride kürsüye çıkmayı başardı.

Son iki yılın yaş grubu Türkiye şampiyonu Kemal Elektrikçi ve 10 kez ironman bitirmiş Cem Dağdelen’in kürsü gördüğü Gelibolu’da toplam 350 sporcu mücadele etti. Ares’in şampiyon triatloncusu Kemal Elektrikçi Gallipoli Triatlonu’nda 5 saat 19 dakika 10 saniye ile 25-29 yaş grubunu ikinci, erkekler genel klasmanını ise 10’uncu sırada tamamladı.

Gelibolu’da 45-49 yaş kategorisinde yarışan Cem Dağdelen erkekler genel klasmanında 12’inci sırada finişe ulaşırken, 5 saat 20 dakika 15 saniyelik derece ile kategorisinde ikinci oldu, birinciliği ise 13 saniye ile kaçırdı.

Gelibolu’da Ares’in kürsü kaçıran sporcusu Hüseyin Arhan ise bisiklet parkurunda lider götürdüğü yarışı hakemlerin yanlış yönlendirmesi ve 1 saniye farklı beşinci tamamladı. Hüseyin yarışı 5 saat 24 dakika 33 saniyede tamamlayarak 35-39 yaş kategorisinde beşinci, erkekler genel klasmanında ise 17inci oldu. Ares’in bir başka ironman sporcularından Çağan Öztuna ise 5 saat 48 dakika 21 saniye ile 45-49 yaş grubunda altıncı oldu.