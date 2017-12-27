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Büyük Atatürk için koştular

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"Büyük Atatürk Yol Koşusu" Lefkoşa-Girne güzergahında 8km büyük kadın-erkek ve okullar kategorilerinde yapıldı. 27 Aralık Atatürk Koşusu, İskele’de de 6 farklı kategoride yapıldı

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Büyük Atatürk için koştular
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Atletizm Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen, "Büyük Atatürk Yol Koşusu" Lefkoşa-Girne güzergahında 8km büyük kadın-erkek ve okullar kategorilerinde yapıldı.

Takım Sıralaması:

İlkokul Kızlar 800 Metre: 1.Yakın Doğu İlkokulu, 2.Gönyeli İlkokulu, 3.Şehit Mehmet Erat İlkokulu

İlkokul Erkekler 1000 Metre: 1.Levent Primary School, 2.Yakın Doğu İlkokulu, 3.Dikmen İlkokulu

Ortaokul Kızlar 1500 Metre: 1.The American Future College, 2.Yakın Doğu Koleji, 3.Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu

Ortaokul Erkekler 2000 Metre: 1.Atleks Sanverler Ortaokulu, 2.Yakın Doğu Koleji, 3.Türk Maarif Koleji

Lise Kızlar 2000 Metre: 1.The American Future College, 2.Lefkoşa Türk Lisesi, 3.Yakın Doğu Koleji

Lise Erkekler 3000 Metre: 1.Yakın Doğu Koleji, 2.Lefkoşa Türk Lisesi, 3.Atatürk Meslek Lisesi

Büyük Kadın 8000 Metre (Ferdi): 1.Ayşa Küçükakça (GAÜ) 40:39

Büyük Erkek 8000 Metre: 1.Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, 2.Girne Amerikan Üniversitesi

Atatürk Koşusu, İskele’de de yapıldı

27 Aralık Atatürk Koşusu, İskele’de de yapıldı. Koşular, farklı noktalardan başlayıp İskele Ecevit Meydanı’nda son buldu.

6 kategoride gerçekleştirilen koşularda başarılı olan sporculara kupaları ve madalyaları; İskele Kaymakamı Kemal Yılmaz, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Müdür Vekili Tahir Musalar ve törene katılan müdür ile öğretmenler tarafından verildi.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER: 

Minik Kızlar: 1. Aylin Hacıhasanoğlu - 2.Elif Çetindağ - 3.Çilem Altıoğlu
Minik Erkekler: 1. Ali S. Alkoçoğlu - 2. Adil İlkan - 3. Efe Korkmaz
Yıldız Kızlar: 1.Hatice Kübra Gezer - 2. Nur Çalış- 3. Simge Ağcabay
Yıldız Erkekler: 1.Hasan E. Akdeniz - 2. Arda Gece - 3. Uğur Ertem
Genç Kızlar: 1. Melisa Aylanç - 2. Duygu Ağcabay - 3. Şafak Oy 
Genç Erkekler: 1. Mustafa Özalp - 2. Berk Kaya - 3. Erkal Ekşi

OKULLAR SIRALAMASI:

Minik Kızlar: 1. Yenierenköy İlkokulu - 2. Şht. İlker Karter İlkokulu - 3. Yedikonuk İlkokulu
Minik Erkekler: 1. Yenierenköy İlkokulu - 2. Ziyamet İlkokulu - 3. Şht. İlker Karter İlkokulu
Yıldız Kızlar: 1. Bekirpaşa Lisesi - 2. Polatpaşa Lisesi - 3. Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu
Yıldız Erkekler: 1. Bekirpaşa Lisesi - 2. Polatpaşa Lisesi - 3. Erenköy Lisesi
Genç Kızlar: 1. Bekirpaşa Lisesi - 2. Polatpaşa Lisesi - 3. Cumhuriyet Lisesi
Genç Erkekler: 1.İskele Ticaret Lisesi - 2. Bekirpaşa Lisesi - 3. Cumhuriyet Lisesi 

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