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Buse, Türkiye ikincisi

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Turkcell Türkiye U20 Salon Şampiyonası’na katılan Milli atletimiz Buse Savaşkan Türkiye ikincisi olurken, Türkiye Milli Takım kampına çağrıldı

Buse, Türkiye ikincisi
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Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 26-28 Ocak tarihlerinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonunda yapılan Turkcell Türkiye U20 Salon Şampiyonası’na katılan Milli Takım sporcularımızdan Buse Savaşkan Türkiye ikincisi oldu.

Antrenör Çilem Esenyel’in kontrolünde yarışlara hazırlanan Buse Savaşkan Yüksek Atlama yarışında Türkiye ikincisi olarak madalya kazandı. Buse Savaşkan, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Türkiye Milli Takım kampına da çağrıldı. Buse Savaşkan yarış sonrasında Türkiye Milli Takımı ile kampa katılarak Türkiye’de kaldı.

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