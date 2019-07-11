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Buse, İsveç’te final için yarışacak

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Türkiye Milli Takımı ile birlikte İsveç’e giden atletimiz Buse Savaşkan, bugün yüksek atlama branşının elemelerinde mücadele edecek

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Buse, İsveç’te final için yarışacak
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Atletizmde Avrupa U23 Şampiyonası dün İsveç’in Gavle kentinde başladı. KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletlerden Buse Savaşkan, organizasyonda 50 atletle yer alan Türkiye Milli Takımı ile birlikte İsveç’e gitti.

Buse Savaşkan bugün yüksek atlama branşının elemelerinde mücadele edecek. 1.89 ve üzeri derece elde eden atletlerin doğrudan finale katılacağı elemelerde ayrıca en iyi 12 derece dikkate alınarak finalistler belirlenecek. Buse Savaşkan Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselebilmek için mücadele edecek.

Buse Savaşkan son olarak Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa’da düzenlenen Türkiye U23 Şampiyonası’nda yarışmış ve 1.83’lük derecesi ile hem kendisine ait kişisel derecesini elde etmiş, hem de Türkiye şampiyonu olmuştu.

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