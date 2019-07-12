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Buse finale kalamadı

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Buse finale kalamadı
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Atletizmde Avrupa U23 Şampiyonası İsveç’in Gavle kentinde başlarken, KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletlerden Buse Savaşkan, organizasyonda Türkiye Milli Takımı adına dün yüksek atlama branşının elemelerinde yarıştı.

En iyi dereceye sahip 12 atletin finale yükseleceği yüksek atlama elemelerinde Buse 1,73’lük yükseklikteki üç hakkında başarılı olamayınca elde ettiği 1,68’lik derece ile finale yükselemedi. Bu sezon 1,83’lük derece elde ederek kendi kişisel derecesini elde eden Buse elde ettiği derece ile final şansını yitirmiş oldu. Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası 14 Temmuz Pazar günü tamamlanacak.

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