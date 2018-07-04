Brume Dıamond League’de piste çıkacak

DAÜ’nün olimpik gururu Ese Brume Dıamond League’de yarışacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Rio 2016 Olimpiyat Oyunları Uzun Atlama Beşincisi atleti Ese Brume, Olimpiyat Oyunları’ndan sonra en prestijli atletizm müsabakası olan Diamond League’de yarışmak üzere bizzat müsabaka organizasyon şirketi Athletissima’nın CEO’su Jacky Delapierre tarafından kaleme alınan mektup ile davet edildi. 5 Temmuz 2018 Perşembe günü, İsviçre’nin Lozan kentinde gerçekleşecek olan müsabakalara katılmak üzere davet alan Ese Brume’nin konaklama, sağlık ve seyahat masrafları da organizasyon şirketi tarafından karşılandı. Bilindiği üzere DAÜ sporcusu Ese Brume, bu yıl Jamaika’da düzenlenen yarışmada son Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu unvanını elinde bulunduran ABD’li atlet Shakeelah Saunders’e 17 santimetre gibi bir fark atarak birinci sırayı elde etmişti.

5 TEMMUZ 2018’DE SAAT 20:15’TE YARIŞACAK

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın en büyük altın madalya adayı olarak gösterilen Ese Brume, hazırlıklarını DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü antrenörleri Hasan Maydon ve Yaya Kayode ile sürdürmeye devam ediyor. 6.82’lik derecesiyle dünyada bu yılın en iyi derecelerinden birine imza atmayı başaran ve DAÜ Rektörlüğü tarafından her bağlamda desteklenen DAÜ öğrencisi olimpik atlet Ese Brume, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) saati ile 20:15’te, Diamond League Uzun Atlama müsabakasında mücadele edecek. Brume’nin antrenörü Hasan Maydon tarafından yapılan açıklamada, sporcunun bu yıl en iyi derecesini yaptığı ve tüm müsabakalarda zirveye oynamaya hazır olduğu bildirildi.