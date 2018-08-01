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Birincilikler Tazegül, Öze ve GKK’nın

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Toplumsal Direniş Bayramı yol koşusunda erkeklerde Hakan Tazegül, bayanlarda Nuran Öze, takımlarda Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı(GKK) birinci oldular

Birincilikler Tazegül, Öze ve GKK’nın
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Boğazköy’den başlayarak, TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlanan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı 16 km’lik Mukavemet Yol Koşusu’nda dereceye girenlere ödülleri,  Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Merkezi’nde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve bazı milletvekillerinin katıldığı törenle takdim edildi.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı 16 km’lik Mukavemet Yol Koşusu’nda Genel klasmanda erkekler birincisi Hakan Tazegül, bayanlar birincisi Nuran Öze oldu. Mukavemet koşusunda, takım klasmanında 1’inci Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, 2’nci Ares kulübü,  3’üncü ise Traks Trading LTD geldi.

Genel klasmanda erkekler birinci Hakan Tazegül, ikinci Yusuf Gökalp, üçüncü Eser Kurt; bayanlar birinci Nuran Öze, ikinci Aysa Küçükakça, üçüncü Sevim Yıldız; masterler klasmanında birinci Osman Atakan, ikinci Cem Dağdelen, üçüncü Mehmet İneci oldu.

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