Baysan’dan başarılı temsiliyet

Master atlet Okan Baysan, 10 kilometrelik 2019 ASICS London Maratonunda başarıyla koşarken, Londra temsilcisi Oya Tuncalı da Okan Baysan’a destek verdi

Hasan İLKER

İngiltere’de yaşayan Master atletimiz Okan Baysan, geçtiğimiz Pazar günü, 10 kilometrelik 2019 ASICS London Maratonunda koştu.

Geleneksel olarak düzenlenen uluslararası Londra 10km Koşusu bu yıl da Virgin Sport’un mükemmel organizasyonunda ve ASICS firmasının ana sponsorluğunda 21 Temmuz Pazar günü, 10,000’den fazla koşucunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Değişik ülkelerden gelen katılımcıların da yer aldığı bu koşuya Kıbrıslı Türk kimliğiyle katılan Okan Baysan, ülkemizin barış ve özgürlüğe kavuşmasının 45inci yılını garantör ülke İngiltere’nin başkentinde sporla kutlamış oldu.

Her zaman olduğu gibi koşu sırasında Kuzey Kıbrıs Londra temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı ve eşi de Okan Baysan’a destek verdi. Okan Baysan bu yılki koşu programını Eylül ayında İngiltere’nin Windsor ve Newcastle şehirlerinde düzenlenecek iki yarı maraton ve Ekim ayında da Gallerin başkenti Cardiff ve İspanya’nın Bilbao şehrinde düzenlenecek yarı maratonlarla tamamlamayı planlıyor.